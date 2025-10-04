Construidas más de 300 viviendas municipales de alquiler a precios asequibles

Vista del alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, a la construcción de las 55 viviendas de alquiler protegido en Pizarrales.

El Ayuntamiento de Salamancacontinúa facilitando el acceso a una vivienda a precios asequibles a las personas con más dificultades. En los últimos años, se han construido más de 300 viviendas de alquiler en diferentes promociones en los barrios Capuchinos, Ciudad Jardín, El Rollo, Huerta Otea, Pizarrales y San Bernardo.

En la actualidad, está en construcción una promoción de 55 viviendas de alquiler con garaje y trastero en la calle Obispo Sancho de Castilla 20-30. Tres de las viviendas estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, al igual que sus correspondientes plazas de garaje y trasteros. En la planta baja del portal 1 se prevén un espacio colaborativo multiusos y un espacio de reserva, mientras que en los otros dos portales habrá aparcamiento de bicicletas.

Próximamente se entregarán las llaves de la promoción de 48 viviendas protegidas de alquiler, garajes y trasteros para personas mayores o con movilidad reducida ya construida en el barrio Capuchinos, entre las calles Puebla de Sanabria, Maragatería y Villalpando.

Y en 2026, el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo (PMVU) del Ayuntamiento de Salamanca construirá una nueva promoción de 33 viviendas protegidas de alquiler con garaje en la calle Túnel de la Televisión. Este edificio contará además con un garaje de cuatro plantas para un total de 222 plazas de estacionamiento, de manera que facilite el aparcamiento a los vecinos en una zona donde el Ayuntamiento construyó hace una década el párking gratuito en superficie de la calle La Radio.

De esta forma, se materializa uno de los compromisos del Gobierno Municipal en materia de vivienda pública, dando continuidad al modelo de éxito de promociones de alquiler con calidad en los materiales y energéticamente eficientes que diseña el PMVU, cuyos inquilinos manifiestan una alta satisfacción.

Desde la creación del Patronato en 1988, se han promovido y entregado 69 edificios residenciales con un total de 2.549 viviendas protegidas. La inversión acumulada desde el inicio de todos los edificios promovidos por el Patronato, incluyendo la rehabilitación de su sede en la Calle Pozo Amarillo, supera los 135 millones de euros, consiguiéndose la autofinanciación de las inversiones.

Edificio ya concluido de las 48 viviendas colaborativas en el barrio de Capuchinos.

Rehabilitación de barrios

La política municipal de vivienda no solo facilita un lugar para vivir a las familias con menos recursos, sino que también moderniza los barrios de la ciudad, para que sean más accesibles y ofrezcan una mayor calidad de vida, al mismo tiempo que contribuye al mantenimiento del empleo en el sector de la construcción.

En Garrido, se han modernizado las calles Gladiolos, Orquídeas, Nenúfar y paseo de los Robles, incluidas en el proyecto de rehabilitación del Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP).

Con una inversión de 497.000 euros, se ha habilitado un nuevo diseño de los viales con reserva de espacio libre de servicios para la ejecución de las obras de ampliación de los portales de cara a la instalación de ascensores. En el caso de las calles Nenúfar y Gladiolos, los viales se conforman como plataforma única tipo 'calle residencial' para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad y movilidad reducida, así como la seguridad frente a incendios.

Para mantener el número de plazas de estacionamiento de vehículos en la zona, la supresión en estas calles se ha compensado con una reorganización de los aparcamientos en el tramo del Paseo de los Robles entre la calle Los Tilos y la avenida de Los Cedros.

En la calle Gladiolos existían unos balcones situados a muy baja altura donde el espacio de acera situado debajo de ellos no resultaba accesible, por lo que se ha optado por cerrar dichos espacios tabicándolos con fábrica de ladrillo chapada con granito. En la misma calle, y también en la calle del Nenúfar, existen unos accesos a sótanos de los edificios con escaleras en los que se han colocado barandillas de acero inoxidable para protección frente a caídas.

La mejora de la calidad urbana se ha llevado a cabo con la renovación de pavimentos por otros más estéticos y la instalación de nuevo mobiliario urbano. Con objeto de crear un entorno más amable, se han diseñado parterres y alcorques con plantaciones arbóreas y arbustivas en la calle Gladiolos y en el paseo de los Robles, mientras que en la calle Acacias se complementan los cuatro alcorques existentes con árboles con otros cuatro más, y en la acera de la calle de Los Tilos que se ha ampliado se disponen siete alcorques para sus correspondientes árboles.

Finalmente, se ha renovado la red de alumbrado público por una nueva de tecnología led, energéticamente más eficiente, y ejecutado canalizaciones subterráneas que posibilitan el soterramiento de todo el cableado y su retirada de las fachadas por parte de las compañías titulares de los servicios.

Este Entorno Residencial de Rehabilitación Programada es uno de los que el Ayuntamiento de Salamanca tiene en marcha, como son las calles junto a la Escuela Municipal de Música en Garrido, Ciudad Jardín, los bloques de Nícar en El Carmen y la segunda fase de Chinchibarra.

El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 30 de noviembre de 2025, excepto que con anterioridad se hubieran agotado los fondos disponibles. La solicitud, acompañada de la correspondiente documentación, se presentará conforme al modelo que está disponible en la página web https://www.aytosalamanca.es/en/w/regeneración-de-barrios del Ayuntamiento de Salamanca. En el mismo enlace se pueden consultar todos los detalles sobre las actuaciones subvencionables y cuantía económica de las ayudas.

Una vez concedida la licencia o presentada la declaración responsable de obras, éstas deberán iniciarse en el plazo máximo de cuatro meses. Las actuaciones objeto de financiación deberán estar finalizadas antes del 30 de junio de 2026.

Un millón de euros en ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales El Ayuntamiento de Salamanca tiene el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria para la concesión de ayudas municipales a la rehabilitación de edificios de viviendas correspondiente al año 2025. Con una cuantía total de un millón de euros, sigue la línea de las anteriores convocatorias (3,8 millones abonados desde el año 2018 para 236 comunidades de vecinos hasta la fecha) para realizar actuaciones de rehabilitación dirigidas a la sustitución y/o retirada de elementos constructivos con amianto, pero sin perder de vista el objetivo de la mejora de la accesibilidad y seguir avanzando en conseguir edificios que permitan el acceso a la mayor variedad posible de situaciones personales. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas de acuerdo al modelo que está disponible en el enlace de la página web municipal https://www.aytosalamanca.es/en/w/ayudas-a-la-rehabilitación, se podrán presentar hasta el 31 de octubre en el Registro General del Ayuntamiento, preferentemente de forma electrónica aunque también de manera presencial, así como en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las bases de esta convocatoria, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 9 de julio de 2025, se pueden consultar en el enlace de la página web municipal mencionada anteriormente.