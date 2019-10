Constituida una plataforma de afectados por el impago de la agencia Viajes Álamo

El impago de la agencia salmantina Viajes Álamo no solo ha afectado a decenas de salmantinos, también ha perjudicado a clientes de Plasencia y Valladolid, tanto que en la capital del Pisuerga ya se ha constituido una plataforma de afectados para agrupar sus denuncias. Mientras tanto la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Salamanca no para de recibir afectados, que deben tramitar sus demandas en el Juzgado de Primera Instancia debido a que se considera un proceso de responsabilidad civil. Cabe destacar que Viajes Álamo, una empresa con cierto renombre a nivel de Salamanca, dejó de pagar hoteles y excursiones desde mediados de septiembre, además de suspender viajes previstos sin el reembolso del dinero.

Así lo denunciaron la semana pasada varios afectados, de proveedores de la agencia que se han quedado sin cobrar. La agencia no abonó el segundo plazo de un viaje de 11 personas a Israel y Jordania, dejando al grupo tirado sin hotel y sin excursiones. Para continuar en Oriente Medio tuvieron que abonar entre todos los 15.000 dólares que faltaban. Los impagos han afectado especialmente a mayores que contrataron sus vacaciones en Benidorm y Torremolinos, donde al llegar se dieron cuenta de que no tenían habitaciones reservadas porque no se habían abonado. También a grupos y parejas que les han llamado el día antes de partir para informarles de que se suspendía el viaje y sin devolverles el dinero adelantado. Según la plataforma vallisoletana, la quiebra de la empresa podría afectar a cientos de personas a nivel nacional. La plataforma recuerda que la operadora empezó a anular reservas alegando “problemas de liquidez”. Como única explicación aseguró que había entrado en preconcurso de acreedores, algo que han confirmado a este periódico UCE Salamanca.

Aún así, según la plataforma vallisoletana, “la operadora siguió cobrando viajes los días posteriores”, algo que también denuncian los trabajadores. Según la plantilla, la empresa empezó a pagar mal hace seis años, pero este ejercicio la situación fue a peor dejando hasta cinco nóminas sin abonar a algunos de los empleados.