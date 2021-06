Consejos para que tu barbacoa no sea una ruina

Fin de semana y buenas temperaturas. Una combinación perfecta para que los salmantinos se vayan de barbacoa. Para no tener problemas y comer seguro al aire libre hay que seguir una serie de consejos. Todo empieza antes de salir. Los alimentos cocinados deberán estar en el frigorífico hasta última hora y se deben utilizar recipientes adecuados para cada alimento, teniendo en cuenta que hay que separar los crudos, los cocinados y los listos para consumo para evitar que si desprenden líquidos se contaminen unos a otros. También es importante lavar bien toda la fruta y verdura.

La nevera portátil es casi imprescindible. Para garantizar el frío, es mejor usar acumuladores de frío que cubitos de hielo, porque al derretirse pueden entrar en contacto con los alimentos y contaminarlos. En el destino, la nevera debe colocarse a la sombra y mantener los alimentos dentro justo hasta antes de cocinarlos o consumirlos. Es muy recomendable llevar una garrafa de agua para lavarse las manos si en la zona no hay agua potable. Se aconseja no usar alimentos que contengan huevo crudo y con las tortillas de patata es mejor dejarlas bien cuajadas. El proceso para hacer el fuego también debe seguir sus pautas. Es mejor utilizar maderas no resinosas, de primer uso, y sin restos de barnices ni pinturas para que estas sustancias no acaben en los alimentos. Se aconseja sacar la carne o el pescado crudo de la nevera cuando las brasas ya estén preparadas y, sobre todo, hay que tener en cuenta que si se quema demasiado la carne, pueden aparecer sustancias con efecto cancerígeno. Los alimentos deben estar adecuadamente cocinados en el interior. Para asegurarse, se pueden hacer costes pequeños.