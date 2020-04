La doctora en Psicología y especialista en infancia y adolescencia Marta López expone en esta entrevista una serie de consejos para afrontar el aislamiento motivado por la crisis del coronavirus con los más pequeños de la casa. Es la directora de ALFA Psicología Infantil y Juvenil, un centro en psicología sanitaria y educativa especializado en infancia, adolescencia y familia, con sede en Salamanca.

¿Cuáles son las consultas que más está atendiendo durante estos días de cuarentena?

En estos momentos, estoy dando prioridad a los casos de menores con familiares que están ingresados en el hospital o que han fallecido. El soporte psicológico es totalmente necesario en estos casos, y, por supuesto, también para los más pequeños.

Imagino que esos serán los casos más dramáticos, pero llevamos ya veinte días confinados en casa. En este sentido, ¿cuál es la mayor preocupación de la mayoría de las familias con niños pequeños y adolescentes?

En caso de no darse las situaciones anteriores, las preocupaciones de las familias giran fundamentalmente en torno a los hábitos de sus hijos durante la cuarentena, con una especial inquietud por los temas escolares. Es de agradecer que tanto las familias como los centros educativos están haciendo un gran esfuerzo para que esta situación no suponga una ruptura en las rutinas de los más pequeños. No obstante, también observo que nos estamos olvidando del impacto emocional que puede estar generando esta situación en los niños y niñas. Existen evidencias sobre la conexión entre el estado emocional y el rendimiento académico de los alumnos, y esto nos sugiere la necesidad de proporcionar un entorno en el que el menor pueda sentirse escuchado, comprendido y seguro.