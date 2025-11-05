Un conocido influencer se recrea con Salamanca y desvela datos que muchos locales no conocen Román es un argentino con casi 330 mil seguidores en Instagram que ha explicado con todo lujo de detalles algunos de los monumentos, tanto emblemáticos como más desconocidos, de la ciudad

Salamanca ha vuelto a enamorar, esta vez a través de los ojos de un viajero argentino. Román, un creador de contenido con casi 330.000 seguidores en Instagram, ha publicado un vídeo en el que recorre la capital charra con la curiosidad y el entusiasmo de quien descubre un tesoro escondido. Su reel, que ya acumula miles de reproducciones, es un auténtico homenaje a la historia, la arquitectura y las leyendas de la ciudad.

«Este es mi primer vistazo de Salamanca, una ciudad que me recibe muy bien», comienza diciendo el influencer mientras muestra las vistas del puente romano y la catedral. Desde ahí arranca un recorrido detallado y sorprendentemente documentado por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Román combina datos históricos con anécdotas y un toque de humor argentino. Explica, por ejemplo, que el puente romano data del siglo I después de Cristo, menciona su conexión con El Lazarillo de Tormes y recuerda que «no todos los arcos son originales, pero es un puente precioso que ya me está diciendo que esta ciudad va a ser maravillosa».

Entre los monumentos que más le impresionan se encuentran la Plaza Mayor, «una de las más bonitas del país», el Palacio de la Salina, la Casa de las Conchas, la Torre del Clavero y, por supuesto, la Universidad de Salamanca, a la que se refiere como «la joya de la ciudad». El influencer no se limita a enumerar lugares: detalla fechas, estilos arquitectónicos y curiosidades que incluso muchos salmantinos podrían desconocer.

También dedica espacio a rincones menos turísticos, como el Jardín de Calixto y Melibea, el Museo de Salamanca o la Casa Lis, a la que describe como «un edificio modernista del siglo pasado, de 1905, que rompe un poco con la estética de Salamanca, pero es bellísimo».

Su narración intercala preguntas a su comunidad, demostrando que su estilo participativo y cercano es parte de su éxito: «¿Qué tengo que comer en Salamanca? ¿Qué comida y postre me recomiendan?», pregunta a sus seguidores. No faltan guiños culturales («me gusta mucho el diseño de los cilindros que tiene la torre, porque parece una pastafrola») ni referencias históricas a figuras como Miguel de Unamuno, Vicente del Bosque o el Príncipe Juan, «pobrecito, que murió con solo 19 años».

El recorrido culmina con las Catedrales Vieja y Nueva, «dos catedrales en una», de las que el creador destaca su riqueza artística y las vistas desde la torre. «Realmente se ve la catedral de otra manera desde las alturas», comenta al despedirse.

Román, conocido por sus vídeos de viajes en los que combina historia, humor y curiosidades locales, ha conseguido con este reel un nuevo ejemplo de divulgación turística de calidad. Su manera de presentar Salamanca, entre el asombro y la admiración, ha despertado elogios entre sus seguidores, muchos de los cuales han confesado haber aprendido más con su vídeo que en años viviendo en la ciudad.

«Sé que me han faltado muchísimas cosas, pero tengo unos días más para pasear por acá», dice al final. Y efectivamente, el influencer ha continuado su visita con otros vídeos dedicados a la tuna universitaria, la leyenda de la Cueva de Salamanca, una conocida tienda de una multinacional en la Plaza del Liceo y, cómo no, la célebre rana de la Universidad de Salamanca.

Los salmantinos, por su parte, ya le han dejado decenas de sugerencias en los comentarios. Y es que, como él mismo asegura, «esta ciudad no tiene siglos de historia, tiene milenios».