Conoce a María Gómez, la representante de Salamanca en Miss World 2020

Y es que lo último que imaginaba es que ella sería la elegida. “Tengo muy buena relación con la anterior miss, hablamos sobre el tema y de casualidad hice un casting online. Éramos 11 candidatas y ni se lo comenté a mis padres porque en ningún momento pensé que me fueran a llamar a mí”, explica. Pero el destino ha sido caprichoso y ella misma era la encargada de dar la noticia este fin de semana a través de las redes sociales. “Me complace anunciaros que soy la representante de una bonita provincia de España, el sitio donde nací, Salamanca. Muchas gracias a todos los que me apoyaréis en este camino”, decía.

A sus 20 años de edad y con 1,71 de altura, María Gómez acaba de convertirse en Miss World Salamanca, por lo que será esta estudiante de Farmacia la encargada de representar a la provincia en el certamen que se celebrará en el mes de junio. “La verdad es que cuando me lo dijeron me empezó a escribir todo el mundo y estaba en una nube pero ahora estoy mejor, organizándome porque será un año muy intenso”, comenta en una conversación con este periódico.

Sin imaginar que todo esta experiencia iba a formar parte de su vida, su afición por el modelaje comenzó hace tres años, cuando decidió realizar el curso de azafata de eventos. “Me encantó este mundo y a partir de ese momento pues he participado en diversos desfiles de aquí de Salamanca”, cuenta.

No obstante, pese a ser joven, María Gómez tiene los pies en la tierra y sabe que lo primero son sus estudios, aunque no descarta hacer de este hobby su profesión. “Me encanta ayudar a los demás y siempre que puedo lo intento, de ahí que decidiera estudiar Farmacia, porque creo que es una de las ramas. Sin embargo no sé qué va a pasar en un futuro y por lo pronto lo que quiero es acabar la carrera este año y organizarme para poder prepararme el certamen”.