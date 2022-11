Conoce a Jony Lorenzo, Míster Salamanca 2023

Jonathan Lorenzo es un zamorano de 22 años que vive en Salamanca. Ha sido seleccionado para representar a la ciudad en el certamen ‘Mister International Spain’, que se celebrará en mayo de 2023. Estudió Diseño Gráfico y, actualmente, es técnico profesional en reparación de lunas de automóviles.

¿Tuvo anteriormente contacto con el mundo del modelaje?

—Trabajé de modelo para una tienda en Zamora y he hecho varias campañas de publicidad, pero nada más.

¿Qué cualidades personales le caracterizan?

—Lo que más destaco de mí es mi ambición. Siempre quiero crecer más y es lo que describe mi vida. Con 17 años, abrí un bar y empecé a trabajar cuando era menor de edad y, poco a poco, he ido labrando mi futuro.

¿Cuál es la rutina diaria que sigues para cuidarte?

—Intento ir al gimnasio lo máximo posible, aunque trabajo bastante porque soy autónomo. Aún así, siempre saco un ratito a lo largo del día porque es un vicio.

¿Qué cualidades cree que debe tener un míster y cuáles cumple?

—Debe ser un compendio de muchas cosas. No es solo tener una cara guapa o un físico. Tiene que acompañar todo. Al final, te van a hacer preguntas y tienes que demostrar que eres algo más de lo que muestras.

¿Le gustaría vivir de su imagen en un futuro?

—Claro que me gustaría, como a muchos, pero es algo que se acaba y no es mi prioridad. Al final, lo considero una experiencia más. Te hace crecer como persona porque cada experiencia cuenta y no es que quiera dedicarme a ello, pero es una oportunidad.

En caso de ganar y ser más conocido, ¿daría el salto a alguna otra plataforma?

—Si, sin ninguna duda. Me gustaría mucho, por ejemplo, darme a conocer más en plataformas digitales. Me gustan mucho las redes sociales y me encantaría poder ser más conocido en ellas, llegas a más gente, conoces a más gente, tienes oportunidad de participar en proyectos... Todo eso seguro que despertaría mi ilusión.

Cuando eres conocido, tienes contacto con mucha más gente ¿Conocer a más chicas está entre sus ambiciones?

—Puede ser que tengas a más gente alrededor. Es algo comprensible. Aún así, no está entre mis ambiciones, ya que tengo pareja y estoy muy a gusto.

¿Que significa para usted representar a Salamanca en un concurso como este?

—Pues la verdad es que me siento muy orgulloso de poder representar a esta ciudad. Mis padres eran de un pueblo de Zamora, pero a mí Salamanca me lo ha dado todo. Es una de las ciudades más bonitas de España para mí, por no decir la que más. La verdad es que estoy muy contento e incluso, a día de hoy, sorprendido.

¿Se siente preparado para este reto?

—La verdad es que voy a moverme en un mundo muy distinto al de donde vengo. Yo me considero un chico muy normal y voy a ser yo mismo. Espero dejar a Salamanca en un buen puesto. Haré todo lo posible.