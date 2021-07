Conoce a Gochito, el cerdo más famoso de Salamanca

La joven María Pinto es la dueña de “Gochito”, un cerdito que decidió acomodar en una de las habitaciones de su casa, y que se ha convertido en una de las mascotas más populares que pasean por Salas Bajas. “Gochito”, que cumplió un año de vida el pasado junio y ya luce un buen tamaño, pertenece a la raza “mini pig” con una esperanza de vida de entre 15 y 20 años. “Es muy inteligente, juguetón y le gusta dar y recibir mucho amor”, afirma su propietaria, que se animó a adoptar esta mascota tras consultar a otros propietarios en España. “Siempre he querido tener una mascota y me llamaban la atención estos cerditos porque me habían contado que eran una pasada, y es cierto, es como tener un perrito, pero en una situación diferente y única”, explica.

Los cuidados de “Gochito” son iguales a los de cualquier otro animal doméstico y no suelta olor ya que la raza no posee glándulas sudoríparas, asegura. Es omnívoro y come casi todo tipo de alimentos, sobre todo frutas, verduras y legumbres.

El animal dispone de una habitación vallada solo para él con una casa y diversos juguetes. “Vivir con un cerdito es muy divertido, él vive en una habitación para él solo, por la noche le cierro la puerta para que no ande por el resto de la casa, aunque duerme muy bien. Cuando quiere pedir algo empieza a tocar la puerta con la cabeza para que vaya a abrirle, le dé su desayuno o le saque a pasear. No es para nada un incordio, es una experiencia única y yo animo a la gente a que tenga uno”, explica María Pinto.

Su dueña lo saca a pasear por la zona de Salas Bajas, aunque otras veces se ha atrevido a ir por el Puente Romano o la Plaza Mayor. Sus recorridos suelen ser largos para evitar que no engorde mucho más, y siempre realiza sus necesidades en el mismo sitio del parque. “Cuando lo saco a pasear la gente se sorprende. Al principio cuando era un bebé y entraba en una mano llamaba mucho la atención. Ahora, cuando lo ven, me dicen que cómo ha crecido. Por aquí por mi barrio se ha vuelto muy conocido y le saludan cuando lo ven, pero si salgo de la zona o me lo llevo a otros lugares, la gente se sorprende, le hacen fotos, le acarician... Él es cariñoso y no se asusta, además le encanta que le hagan fotos. Aunque a veces también es terco y si se enfada de va gruñendo hasta casa”, relata María, orgullosa de su mascota.

“Gochito” es también un “influencer” desde que era un bebé.