Confitería Santa Lucía endulza las ferias de Salamanca con su mini roscón artesanal

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 05:00

Salamanca se viste de fiesta un año más en honor a Santa María de la Vega. Salmantinos y turistas disfrutan estos días con todas las propuestas culturales y lúdicas de la ciudad: música, teatro, animación y las tradicionales casetas con sus pinchos. Confitería Santa Lucía nos trae de nuevo el pincho dulce de feria, su famoso mini roscón para que la jornada festiva sea perfecta.

Podemos elegir entre las propuestas de nata, crema y pistacho, todas elaboradas de manera artesanal con ingredientes de la mejor calidad.

Tenemos la oportunidad de degustar estos mini roscones durante todo el periodo de ferias, tanto en la Plaza Mayor como en la Plaza España y en la Rúa Mayor, 35 donde Santa Lucía tiene sus establecimientos. Ya sea para llevar o para disfrutar en el momento, estos dulces son una opción ideal para endulzar las fiestas mientras las vivimos en el mejor ambiente de la ciudad.

Elaborados con aceite de oliva y el marchamo de calidad Tierra de Sabor, estos roscones no solo destacan por su sabor, sino también por su reconocimiento a nivel regional, ya que han ganado el premio a Mejor Roscón Artesano de Castilla y León en la categoría de Dulces en 2018 y 2019. Sin duda, Confitería Santa Lucía pone la nota dulce a unas ferias que prometen ser inolvidables.

