Confirmado el nuevo horario de las tiendas de Mercadona la semana que viene La cadena de supermercados alterará su política de apertura

La Gaceta Jueves, 23 de octubre 2025, 13:32 Comenta Compartir

Se acerca otro día festivo y la duda de si abren las tiendas de Mercadona o no planea en el ambiente. En concreto, el próximo 1 de noviembre llega el próximo sábado y lo primero que hay que saber es que no habrá puente.

El Día de todos los Santos este año al caer en sábado obligará a que muchos comercios tengan un horario distinto al habitual. Hay que recordar que Mercadona mantiene su política habitual de cierre en domingos y festivos, aunque la cadena tendrá un horario especial este 1 de noviembre.

Mercadona opta por abrir sólo durante medio día. Así, las tiendas de Mercadona abrirán durante esta jornada desde las 9.00 horas hasta las 15.00 horas. El domingo 2 de noviembre cerrará y el resto de la semana (desde el lunes 27 al viernes 31 de octubre) tendrá su horario habitual de 9.00 a 21.30 horas.

De todos modos, Mercadona insiste en que en su buscador de tiendas en su web se puede encontrar información detallada de cada una de sus más de 1.600 tiendas repartidas por toda España.