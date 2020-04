¿Confinados y sin el viaje soñado? La experiencia práctica de esta pareja de salmantinos

Blanca y su marido Diego deberían estar en Noruega disfrutando de las auroras boreales, pero la pandemia les ha impedido salir de casa, dejándoles sin uno de los viajes más esperados. A pesar de todo, su agencia de viajes ha peleado para recuperar buena parte de los 2.600 euros que adelantaron en vuelos, estancias y salidas. “Teníamos algunas cuestiones contratadas a parte y hemos podido cancelar incluso las excursiones. La agencia de viajes ha logrado que nos reembolsen casi el 100% de lo adelantado, salvo un vuelo que sigue operativo y por el que nos han dado un cheque para consumir en un año. Son 300 euros, una cifra mucho más pequeña que la que invertidos al principio”, señala Blanca.

“Ha sido una tarea dura según los agentes pero al final ha merecido la pena”, señala la joven. A pesar de que el contagio se extendía, no pensó en anular sus vacaciones casi hasta el final. “Desde hacía tiempo queríamos viajar a Noruega e incluimos en una de las paradas ver las auroras boreales”, relata Blanca, que debió salir de Salamanca hade casi dos semanas. “Cuando empezó todo este jaleo del COVID en Italia y Madrid era optimista y pensé que en países nórdicos no había muchos casos, por lo que pretendía volar de todas formas”. Pero luego la pandemia avanzó y ya no se sintió segura.