Confaes frustra la fusión de las patronales salmantinas promovida por la CEOE

El acuerdo fue corroborado por el comité ejecutivo de CES, mientras que el de Confaes echó por tierra la apuesta de Gómez y comunicó el pasado lunes “la no aceptación de la propuesta en su conjunto, así como de ninguno de los puntos en ella contenidos”.

La propuesta era constituir entre ambas CEOE-Cepyme Salamanca y celebrar elecciones en dos años

El delfín de Juan Antonio Martín Mesonero quedó así ridiculizado y desacreditado por su propia ejecutiva. Hay que recordar que la cúpula de Confaes fue impuesta a Gómez por el entorno de Mesonero, cuyos más directos colaboradores elaboraron las listas del comité ejecutivo.

A pesar de no ser presidente desde hace años, el ex presidente Martín Mesonero mantiene desde Confaes, a través de su ‘heredero’ Juan Manuel Gómez, el espíritu ‘combativo’ que le llevó a enfrentarse con todas las administraciones de la mano de hombres de su confianza, como el secretario general, Bernabé Cascón; el asesor Ricardo Andrés; y el exdirector de la Cámara de Comercio, Fernando Gómez. En una etapa vital para las empresas por la crisis del COVID, Confaes se enroca en su beligerancia y ya ha confirmado que no acudirá a una reunión convocada por la Diputación porque también ha citado a CES, un encuentro para buscar soluciones y dar apoyo a los emprendedores de la provincia, tal y como ya se hizo con las dos cámaras de Salamanca.

Confaes echa a sí a perder la oportunidad histórica de trabajar por sus asociados y de negociar ayudas para los empresarios codo con codo con CES, organización que se impulso con holgura en las últimas elecciones de la Cámara de Salamanca, a la que la Junta le reconoció representatividad a nivel provincial y cuyo peso es superior a pesar de su corta trayectoria, dado que agrupa a las asociaciones de profesionales más importantes de Salamanca: comercio, hostelería y construcción, entre otras.