Concluye el tramo de la A-62 hasta la frontera, aunque sólo se abrirán 2 kilómetros de los 5 que tiene

Con casi siete meses de retraso, pero las obras del tramo de 5 kilómetros de la autovía A-62 hasta Portugal ya son una realidad. Durante el lunes y el martes, los técnicos procedieron a pintar la calzada en su totalidad, por lo que su apertura será inminente. Eso sí, los conductores no podrán aprovechar todo el trazado, sino solamente una parte. En concreto, Fomento abrirá al tráfico los dos primeros kilómetros en dirección hacia Portugal, como así estaba previsto, ya que de esta forma se llevará a cabo el enlace con la N-620 para acceder a la frontera con Portugal. La previsión es que una vez que concluyan las obras del enlace en la A25 lusa ya puedan utilizarse los 5 kilómetros del tramo español. Si no hay retrasos, la fecha prevista para que se lleve a cabo esta situación es agosto de 2020. Las obras en el país vecino van a buen ritmo, por lo que no se espera que haya mucho más retraso de la fecha inicialmente prevista. El Ejecutivo luso había establecido la primera de 2020 como posible fecha para el término de su parte, pero hace unos meses ya avanzó que se produciría un aplazamiento hasta el mes de agosto de 2020.

Lo que sí está claro es que los conductores que se dirijan hasta Portugal tendrán un avance de dos kilómetros más en la autovía A-62. La apertura de este tramo se producirá en los próximos días, según ha podido saber LA GACETA, ya que no debería haber más demoras. De esta forma, la previsión del ministerio de Fomento es retomar el primer plan inicial del Gobierno de Mariano Rajoy con esta obra, que también preveía abrir de manera parcial este tramo de autovía, una vez que comprobó que esta opción era viable desde el punto de vista de la seguridad.

Durante las últimas semanas, Fomento ha trabajado en los remates relacionados con los drenajes (cunetas, bordillos, bajantes...), remates de caminos de servicios agrícolas, señalización vertical (señales, carteles y banderolas) y barreras de seguridad y cerramientos.

Este tramo de la A-62, cuyos trabajos acaban de concluir, discurre en paralelo a la N-620, y concluye en la frontera, donde enlazará con la parte portuguesa de la A25. En el lado español tendrá dos enlaces, uno para dar acceso a la N-620 y al pueblo de Fuentes de Oñoro, y otro justo antes de la frontera para dar acceso a la CV-49 hacia Aldea del Obispo y a la frontera.