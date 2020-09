Con el niño entre cartones para que le hagan el test en el Car-COVID de La Alamedilla

En la cola del Car-COVID, se respira una mezcla de resignación y nervios contenidos, que a veces explotan cuando alguien se siente identificado. Una procesión de dos carriles con historias distintas y con el coronavirus como denominador común. Entre ellos un risueño niño sentado en la parte trasera del coche separado de la pareja de adultos que le lleva a la prueba por un parapeto casero de cartón. “Su madre dio positivo y él ha estado aislado, aunque en el primer PCR dio negativo”, confiesa la mujer. Justifica el “encartonamiento” porque ellos no son “convivientes”, por lo que han tenido que tirar de ingenio atando el cartón a los reposacabezas del conductor y del acompañante.

Un pareja de jóvenes espera su turno manteniendo marcialmente la distancia junto a la leyenda de una herbodietética en la que, metáforas de la vida, se puede leer “En la naturaleza todo está naturalmente ordenado”. “Yo he estado en contacto con un positivo y he podido contagiarla”, lamenta el chico. Reconoce que sufre dolor de cabeza y “algún otro síntoma de los que se incluyen en el coronavirus”, por lo que no espera buenas noticias.

Todos prefieren mantenerse en el anonimato y cuando el taxista teme que su coche pueda salir en la foto del reportaje se lanza hacia afuera para evitar ese estigma que, lo reconozcamos o no, persigue a los que se contagian e incluso a los sospechosos. “La rastreadora me llamó el sábado por la tarde para decirme que me pusiera en cuarentena y que viniera a hacerme la prueba, porque mi jefe ha dado positivo”, relata una chica, trabajadora de una clínica.

“Se enteró el viernes cuando fueron a operarle en el Hospital y le hicieron la PCR”, añade la joven, que ya está de baja. Delante de ella un profesor no para de consultar el móvil mientras espera su turno para conocer de forma preventiva si tiene el virus, aunque sea asintomático. Aunque el resultado no lo sabrá hasta dentro de unas horas, hoy ya tendrá contacto con sus alumnos porque empiezan los exámenes. La técnico anuncia el nombre del siguiente y toca apretar los ojos para soportar la prueba. “No duele, pero molesta”, reconoce una señora con los ojos llorosos que ya se va.