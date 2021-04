Con tan sólo 9 años de dad, la hija de Rubén comenzó a desarrollar su anorexia. Viendo la televisión y los programas del doctor Romero en TVE, con dietas para evitar el sobrepeso, se despertó en ella el interés por adelgazar. “Mi mujer se dio cuenta de que estaba adelgazando bastante. Coincidía con los síntomas de la anorexia. A raíz de ahí íbamos a los médicos y decían que era la tontería de la niña. Mi mujer le daba la merienda y luego aparecía en un cajón. Hacía flexiones a escondidas”, cuenta su padre. Durante los últimos cinco años, con el ‘boom’ de las redes sociales y la importancia de la imagen, la niña sufrió recaídas en la enfermedad. “Tenía el runrún en la cabeza porque es algo mental. Tampoco crecía”, agrega el padre, que desvela que fue en marzo del año pasado, cuando su hija tenía 13 años y pesaba solo 29 kilos, cuando su situación empeoró y fue ingresada en el área de psiquiatría infantil. “No quería comer y lo último ya fue que dejó de beber agua. Es horrible”, define Rubén.

En medio de aquel sufrimiento, la pandemia se cruzó en el camino de esta familia y de todas aquellas que tenían pacientes ingresados en el Hospital y que vieron como a finales de marzo se iban cerrando las plantas para atender sólo a enfermos covid. “Nos echaron. Nos dejaron en la calle cuando la niña estaba ingresada y la mandaron para casa cuando necesitaba atención psiquiátrica. Se autolesionaba y estábamos desesperados. Sólo teníamos atención telefónica con la psiquiatra, que lo único que hacía era subirle la medicación para que estuviese medio dormida todo el día”, denuncian los padres.

Aún recuerdan cómo cuando a las pocas semanas su hija empezó a bajar de nuevo de peso, no tuvieron más remedio que recurrir a la clínica privada USTA (Unidad Salmantina de Trastornos Alimentarios). “Es una vergüenza que esté pagando mis impuestos y por el covid Sacyl desatienda al resto de pacientes. Nos hemos tenido que buscar la vida, tirar de ahorros y de ayuda económica de la familia para poder ingresar a mi hija en la privada porque estaba su vida en juego. Es un lujo, cuando esto no es un lujo”, critican. Los padres se sienten abandonados por la Sanidad pública y se quejan de que no haya una atención especializada y un tratamiento multidisciplinar. “Se centran en que ganen peso pero no en curarles la cabeza y al final cronifican su situación”, afirman estos padres que ahora respiran aliviados con los avances y la mejoría de su hija en el último año en USTA: “Gracias a ellos, mi niña sigue viva”.