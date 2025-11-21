Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Una mujer se calienta acercándose a un radiador de su salón. ALMEIDA

Las comunidades de vecinos, en jaque por la calefacción: «Como esto se prolongue, estamos aviados»

El gasóleo sube 7 céntimos en la última semana. Si los precios no se moderan los presupuestos anuales pueden quedarse cortos

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:43

Las comunidades de vecinos están muy pendientes en este momento en el que comienza la temporada de calefacciones de las fluctuaciones del precio del combustible, especialmente las que utilizan gasóleo de calefacción.

No obstante, el resto tampoco quita ojo a esta referencia, ya que es habitual que el resto de combustibles se «contagie» de su comportamiento.

«Ahora existe preocupación porque, en base a qué lógica, se ha registrado esta subida», se pregunta Ángel Hernández, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Salamanca.

Y es que en la última semana el litro de gasoil de calefacción ha pasado de 0,85 euros a 0,92. No son los precios de hace dos años, cuando se dispararon tras la crisis generada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia pero, según Hernández, «no es el precio ideal» para los vecinos.

«Como se prolonguen en el tiempo esos siete céntimos de diferencia, estamos aviados», confiesa. «Estamos a expensas de lo que otros deciden por nosotros, es una realidad de país», se lamenta el representante de los administradores de fincas. Los mecanismos de defensa de los vecinos ante estas fluctuaciones empiezan por una planificación a la hora de rellenar los depósitos.

Los administradores les avisan cuando se producen cambios de precio para que, o bien hagan acopio de combustible, o esperen a que baje el precio en la medida de lo posible.

«Hay que jugar un poco con el tiempo climatológico y aconsejar a las comunidades que moderen el uso de las calefacciones para reducir el consumo», indica Hernández, aunque reconoce que «la bajada de las temperaturas de estos días ha provocado que las casas se enfríen y que haya que atizar más».

No obstante, esta campaña ha dado un ligero respiro a los salmantinos, ya que hasta ahora el frío no ha sido intenso. La bajada de temperaturas, en cambio, ha coincidid con el incremento del precio del gasóleo.

«Con lo cual, esto no deja de ser un contratiempo serio», insiste Hernández. Para saber el efecto que tendrá en los presupuestos de las comunidades habrá que esperar a que la temporada de calefacciones esté más avanzada, «pero si los precios medios no se moderan, significará que los presupuestos de los vecinos se pueden quedar cortos».

