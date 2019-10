Presente en escaleras mecánicas, diversas construcciones públicas como estaciones de metro, o en tejados construidos a base de uralita. Esto es lo que sucede en el barrio de Comuneros. Hasta 12 comunidades de vecinos de la zona reclaman el desmantelamiento de la cubierta de un edificio abandonado —de dos plantas de 2.400 metros cuadrados cada una — a través de una instancia enviada por la presidenta de la Asociación de Vecinos de Comuneros, Marisa Martín, al Ayuntamiento. En dicho documento se pide que se busque una solución mediante la retirada de una sustancia “cancerígena” como es el amianto.

El local, que correspondía a un concesionario de coches, colinda con siete edificios de la avenida de Comuneros, Guadalajara y calle Pontevedra. El Ayuntamiento de Salamanca ya está evaluando el caso y afirman que “en los próximos días se va a llevar a cabo una inspección del lugar”. No obstante, aclaran que al tratarse de una propiedad privada, los trabajos de retirada corresponden a sus propietarios y que el Consistorio sólo puede actuar en la parte de la fachada.

En otra instancia, enviada anteriormente por una de las vecinas a título personal, se hacen eco de los problemas de insalubridad de dicho local abandonado que colinda con varios de bloques residenciales de la zona. A este respecto, “el Ayuntamiento ya ha realizado los requerimientos pertinentes y en el caso de que los dueños del local no atiendan a ellos se intervendrá de forma subsidiaria”, aclaran desde el Consistorio. A partir de este momento los propietarios cuentan con un plazo de dos semanas para atender la petición de la Administración y proceder a la limpieza de las instalaciones, en caso de no hacerlo se impondría una multa económica. “Los titulares de la propiedad se han comprometido a realizar la limpieza que exigen los vecinos aunque en las últimas inspecciones no se ha encontrado rastro de plagas”, comentan.

La preocupación de los residentes llega tras las alarmantes consecuencias para algunos trabajadores del metro de Madrid que habían estado en contacto con dicho material durante las obras de construcción en la década de los 90. La legislación española prohíbe su uso desde marzo de 2002 y el Real Decreto 396/2006 del 31 de marzo establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. El Parlamento Europeo instó en 2013 a la Unión Europea