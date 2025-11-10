Compromiso y experiencia al servicio de la inspección técnica del amianto

EÑE Salamanca Lunes, 10 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado un paso pionero con la aprobación de una nueva ordenanza sobre el amianto, que obliga a inspeccionar todos los edificios construidos antes de 1981. El objetivo es identificar materiales que todavía contienen este mineral, presente en cubiertas, bajantes, techos o calderas; y planificar su retirada de manera segura y progresiva.

En este sentido, la normativa exige que las inspecciones se realicen conforme a la norma UNE 171370-2:2021 y que sean llevadas a cabo únicamente por técnicos acreditados pertenecientes a empresas inscritas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto). Entre ellas, en la capital destaca Calabrés Tomé Ingenieros, referente en el diagnóstico técnico de amianto y en la gestión integral de edificaciones.

«No se trata de una recomendación, sino de una obligación legal con plazos concretos en función del año de construcción», explican losn responsables de Calabrés Tomé Ingenieros.

Una inspección técnica ... y mucha confusión

Desde la entrada en vigor de la ordenanza, la demanda de inspecciones ha aumentado de forma notable, pero también lo han hecho las dudas. Muchos propietarios desconocen quién puede realizar el informe o qué requisitos debe cumplir.

La normativa es clara: solo las empresas acreditadas y habilitadas pueden ejecutar el procedimiento según la UNE 171370-2:2021, una norma que establece una metodología técnica, rigurosa y verificable.

«Estamos viendo ofertas de servicios que no cumplen los criterios de la UNE ni las exigencias del RERA. La inspección no es una visita superficial, sino un procedimiento reglado que requiere cualificación, experiencia y trazabilidad. Solo un informe elaborado conforme a la norma será válido ante el Ayuntamiento», subrayan desde la empresa.

¿Qué incluye una inspección válida?

El informe requerido por la ordenanza se denomina ITLD (Informe Técnico de Localización y Diagnóstico).

Este documento se elabora tras una inspección visual tipo 1, sin necesidad de manipular elementos constructivos, y detalla todos los materiales con posible contenido de amianto identificados en el inmueble. Cuando procede, se recogen muestras puntuales para su análisis en laboratorios acreditados.

Cada edificio se estudia de forma individual, atendiendo a su antigüedad, tipología y nivel de exposición, entre otros aspectos. En general, los edificios anteriores a 1941 y los edificios públicos deberán presentar su informe antes de finales de 2025, mientras que los construidos hasta 1981 dispondrán de plazo hasta 2030.

«Nuestro compromiso es acompañar al propietario durante todo el proceso: desde la inspección inicial hasta la planificación de la retirada, ofreciendo rigurosidad técnica, seguridad y cumplimiento normativo», destacan desde Calabrés Tomé Ingenieros.

Mucho más que amianto: ingeniería. topografía y consultoría técnica

Aunque la gestión del amianto se ha convertido en uno de los servicios más demandados, desde la empresa Calabrés Tomé Ingenieros ofrecen una amplia cartera de soluciones en ingeniería, topografía y consultoría técnica, con más de una década de experiencia en proyectos tanto públicos como privados.

De este modo, su filosofía combina excelencia técnica, innovación constante y compromiso con la seguridad y la sostenibilidad, dos pilares que los han consolidado como una empresa de referencia en el ámbito de la ingeniería aplicada a la edificación moderna.

Calabrés Tomé Ingenieros

Camino de las Aguas, 109

37003 - Salamanca

923 04 00 02

www.calabrestome.com

