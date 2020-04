¿Cómo tributar durante la crisis del coronavirus? Las respuestas a las preguntas que te estás haciendo

Se permite aplazar el pago del modelo 303 del primer trimestre de 2020 hasta seis meses, sin devengo de intereses en los primeros tres meses, y a las autoliquidaciones de febrero, marzo y abril. Será requisito que el deudor sea persona o entidad con volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04€ en 2019 y la deuda no supere los 30.000€.

La imposición de sanciones no es automática. Se valorarán las circunstancias de culpabilidad, atendiendo al estado de alarma.

La suspensión del contrato de alquiler o una moratoria, suspensión o carencia en el pago de la renta, como puede ser en el caso del cierre temporal del negocio por el COVID-19, no se producirá el devengo del IVA durante la suspensión, moratoria o carencia. La acreditación del acuerdo se efectuará por cualquier prueba admitida en derecho.

No. Las facturas de agua, luz, gas, etc. y otros suministros contratados en la vivienda no son deducibles en ninguna medida. La ley fija como requisito para la deducibilidad la afectación exclusiva a la actividad, salvo en el caso de la adquisición de bienes de inversión.