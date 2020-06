Si algo ha dejado patente la crisis del coronavirus es que las empresas, por muy pequeñas que sean, no pueden limitarse a su espacio físico. Deben mirar más allá. Y ese objetivo no es otro que internet y las redes sociales. Una buena presencia digital —no vale cualquiera— es la tabla de salvación ante una cuarentena como la que hemos vivido donde la mayoría ha colgado el cartel de cerrado. El coronavirus no ha conseguido cerrar a la red de redes y las ventas ‘online’ han sido la fórmula de supervivencia de muchos negocios. Y para conseguirlo, la empresa salmantina MarkBi tiene soluciones integrales y efectivas.

Existe el mito de que solo las grandes compañías deben tener una buena estrategia de marketing. Que es un servicio muy caro solo al alcance de los más poderosos. Nada más lejos de la realidad. MarkBi, agencia de la tierra formada por salmantinos y que conoce muy bien la realidad de esta provincia, se encarga de desmitificar esta idea. “En los tres años que llevamos con MarkBi hemos logrado acabar con este mito en Salamanca y demostrar que el marketing está al alcance de cualquier empresa. Actualmente tenemos clientes de muy diferentes sectores: ropa, restaurantes, joyerías, residencias de mayores, etc. Y no hablamos solo de una gestión de redes sociales, sino de un servicio integral que incluye la creación de una página web, la puesta en marcha de una tienda online y su mantenimiento”, afirma Carolina Martín, digital manager de MarkBi.