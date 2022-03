Cómo las empresas podrán transformar los ERTE covid a lo largo de este mes extra de adaptación

El Gobierno ha aprobado conceder a las empresas un mes de plazo para que puedan transitar desde los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) covid a los establecidos en la reforma laboral, si lo necesitan. La regulación actual de los ERTE-covid finalizó el pasado 28 de febrero. El ERTE es un mecanismo coyuntural, que no debe aplicarse para situaciones estructurales para las que existen otras medidas como los despidos colectivos o las extinciones individuales de contratos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. De tal manera que, aunque la ley no limita el número de ERTE que puede hacer una empresa, no es conveniente que lleve a cabo expedientes temporales sucesivos que se basen en la misma causa, pues entonces puede interpretarse que se encuentra en una situación estructural y que, por tanto, el ERTE no es la medida idónea para ajustar su sobredimensionamiento de plantilla. Así, de cara al 1 de abril, las entidades en ERTE por coronavirus que precisen seguir con los ajustes temporales de flexibilización tienen tres opciones: activar el mecanismo RED en su sector de actividad, como parece que va a ocurrir con el de las agencias de viajes; proceder a la negociación de un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) en los términos de su nueva regulación tras la aprobación de la reforma laboral; y acudir al ERTE por fuerza mayor.

La implementación de un ERTE de cualquier tipo requerirá la realización de un nuevo procedimiento, con nueva documentación, nuevas solicitudes y nuevo periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores en el caso de los ETOP. En cuanto a las principales diferencias respecto a los ERTE Covid, destaca que se priorizan las medidas de reducción de jornada frente a las de suspensión de contratos, la protección que se brinda a los empleados afectados es menor en los casos de ERTE ETOP, ya que para acceder a la prestación por desempleo se exigirá un período mínimo de cotización previo y se consumirá desempleo durante el ERTE.