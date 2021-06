Cómo evitar las consecuencias del calor

Las temperaturas empiezan a subir en Salamanca. De hecho hasta el próximo jueves la provincia se encontrará por encima de los 30 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. El calor no es excesivo, según los especialistas, pero aún así es suficiente para provocar procesos leves por culpa de una exposición continuada al sol y al calor. Durante el verano el Servicio de Urgencias del Hospital atiende a entre 1 y 2 personas cada día con procesos leves provocados por el efecto de las altas temperaturas. En un caso extremo acaba en golpe de calor, en el que ahí sí que está comprometida la vida del paciente. Según el jefe del servicio, Rafael Borrás, no todos los años se registran muertes por este motivo y, cuando las hay, se deben comunicar a la Consejería de Sanidad.

Para evitar la patología derivada por el calor se recomienda llevar ropa clara y holgada que permita la ventilación, beber líquido frecuentemente, evitar las horas centrales de sol, protegerse la cabeza y el cuerpo para evitar insolaciones y, sobre todo, estar muy pendiente de las personas mayores. “Hay que preocuparse especialmente de los que toman neurolépticos, medicación para tratar cuadros de agitación psicomotriz o demencia. Todos los años, si hay casos de golpe grave de calor es de este tipo de personas que toman medicación psiquiátrica”, advierte Borrás.

En los jóvenes es más común entre los operarios que desarrollan su trabajo al aire libre. “Lo primero que vemos cuando llegan es si han estado expuestos al calor, si han trabajado las 8 horas en una carretera o en una obra y sin protegerse del sol. Suelen llegar a casa y encontrarse aturdidos, con fiebre alta que no baja con paracetamol. Todo ello acompañado por un descenso del nivel de conciencia”, añade el especialista. En el caso de los mayores, puede que ni tengan sensación de sed, algo que no ocurre en los más jóvenes. “Tienen una sensación de sed importante, pero llega un momento en el que aunque beban mucho ya no es suficiente para compensar el cuadro de golpe de calor”, especifica Borrás.