¿Cómo es ser padres durante la pandemia?: “Para nosotros el milagro llegó en el confinamiento”

El embarazo en tiempos de COVID no ha sido fácil por el miedo, ese sentimiento común a todos los futuros progenitores. “Cuando me enteré de que estaba embarazada pensé que para enero, cuando salía de cuentas, ya iba a estar la situación de la pandemia algo más normalizada y mira... me ha tocado en plena tercera ola”, explica Carmen con resignación. Conoce al dedillo el protocolo, sabe que su marido no podrá estar en su habitación si la comparte con otra madre, pero tiene claro que dará a luz en el Hospital Clínico por la confianza y tranquilidad que le da la atención asistencial y la UCI prenatal en caso de que pudiera surgir algún problema.

Carmen recuerda como si fuera ayer el pasado 28 de mayo cuando se enteró de que se había quedado embarazada de forma natural. “Fue una sorpresa. Yo empecé a sospechar porque me notaba que me pasaba algo. Quizá estar los tres meses en casa sin trabajar o el hecho de tener otras preocupaciones en esos momentos de contagios obraron el milagro de la vida”, destaca esta madre, que ya ha salido de cuentas y espera con ilusión junto a su marido poder conocer a su bebé, que llevará el nombre del padre.

”Cuando supe que daba a luz en enero nunca imaginé que estaríamos en una tercera ola. Claro que tengo miedo”

”Hemos sido muy prudentes todos estos meses. No hemos salido de vacaciones y sólo he pasado un fin de semana en una casa rural con mis padres y hermanas. He estado en una burbuja que no he roto nunca. Llevo diez días en los que a la única persona que veo sin mascarilla es a mi marido. Y una vez nazca el niño las únicas personas que podrán vernos serán mis padres y mis suegros”, explica.

Eso sí, esta pareja tiene la suerte de poder disfrutar del nuevo permiso de paternidad de 16 semanas. “Está muy bien, sobre todo al principio ya que con toda esta epidemia te sientes más sola porque no sabes si podrán venir a ayudarte. Somos primerizos y las primeras semanas necesitas más ayudas, así que el hecho de que pueda estar el padre es una ventaja”, valora Carmen. Aurelio es autónomo y tras utilizar las 6 primeras semanas obligatorias con la madre aún no ha pensado cómo emplear las 10 restantes, aunque ya ha podido empezar a contratar a más empleados en su empresa para atender a su primer retoño en los próximos meses. “Está claro que es un avance social que beneficia a todo el mundo. Antes, cuando eran 15 días para el padre ni te había dado tiempo a adaptarte ni a organizarte con el bebé. Sabiendo ahora que cuando yo vuelva al trabajo estará Aurelio con el niño, supone una preocupación menos y no duermes agobiada”, admite esta madre. La única pega, se queja, ha sido quedarse sin la preparación al parto en el centro de salud de Guijuelo, donde vive, y donde no han ofrecido ninguna formación a las embarazadas.