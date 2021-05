Cómo encontrar trabajo gracias a un curso del Ayuntamiento: “Ves la luz al final del túnel”

Hace un año se encontraba sin trabajo. En plena pandemia. Con cierto pesimismo para hallar un empleo. Ya ha completado su formación como educadora social con un certificado tras concluir el itinerario formativo ‘Atención socio sanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales’, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca a través del CEFOL. Es Clara Jiménez, una de los 12 participantes en esta acción formativa, en la que otras tres personas más han conseguido un empleo. Un curso que, como reconoce, le ha “cambiado la vida”. “Ha sido una tabla de salvación. Totalmente recomendable. No puedo estar más satisfecha de haberlo hecho”, afirma. De hecho, reconoce que llevaba “dos años” esperando este curso. “Ahora veo la luz al final del túnel. Llegué a pensar que había mucha más gente sin empleo, como yo, y lo veía todo negativo y con momentos de flaqueza”, añade. Ahora, sin embargo, está satisfecha, como es lógico, tras haber encontrado un empleo. “Acabé el 3 de mayo las prácticas y el día 14 ya estaba trabajando en una residencia en Salamanca”, explica henchida en felicidad.

Clara Jiménez siempre se había mostrado interesada en el ámbito relacionado con los mayores. Ahora desarrolla su trabajo en este sector. “Soy educadora social y siempre me había gustado la gerontología. Salamanca tiene una población muy longeva y me di cuenta de que hacían falta más profesionales con formación socio sanitaria porque las residencias se habían quedado un tanto limitadas. Y ahora estoy trabajando y muy feliz”, explica. Su formación durante estos meses -de noviembre a mayo- le ha permitido instruirse en temas sanitarios. “No tenía mucha idea, no sabía lo que era la glucosa, ni eparina, ni un cambio postural. Esos conocimientos los he adquirido y me permite estar en contacto con los mayores, vivir su futuro, tener conciencia de qué sienten o qué padecen”, reconoce.

Clara inicia ahora un periodo “ilusionante” en lo profesional, pero al mismo tiempo en lo personal. “El colectivo de los mayores estaba un poco olvidado y abandonado, pero con la pandemia todos nos hemos dado cuenta de su importancia. Tienen sus intereses e inquietudes, sus ganas de vivir y estar bien atendidos y para ello debe haber personas cualificadas”, añade. Junto al resto de sus compañeros de curso, Clara recibió ayer el certificado del itinerario formativo en el Ayuntamiento, del que se siente muy orgullosa y, además, con trabajo.