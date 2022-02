Cómo elegir el mejor proceso si te han okupado la casa

El decano del Colegio de Abogados de Salamanca, José Javier Román, considera que la actual normativa sobre ocupaciones tiene margen de mejora para acortar los tiempos en los que los afectados recuperan su casa.

–¿El procedimiento actual para desalojar a los okupas por la vía civil es efectivo?

–Sí, pero también es manifiestamente mejorable, sobre todo reduciendo los plazos de tramitación, con reformas legislativas o implementando nuevos juzgados y personal de Justicia

–¿En qué casos es mejor acudir por la vía penal?

–La ocupación de un inmueble puede dar lugar a un delito de allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) o a un delito de usurpación de bienes inmuebles (245.2). La diferencia entre ambos radica en la consideración del inmueble como morada, un concepto que incluye las segundas residencias, también durante el período en que las mismas no se encuentren habitadas. Acudir a la vía penal conlleva la posibilidad de solicitar medidas cautelares que habiliten a la recuperación inmediata del inmueble. No obstante, esta posibilidad se ha visto tradicionalmente limitada por la consideración del delito de usurpación como un delito leve, frente a los cuales no se permitía la adopción de dichas medidas. Ahora bien, de acuerdo con la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado, tras la reforma del Código Penal operada por la Ley 1/1015, las resoluciones judiciales, de manera mayoritaria, han ido admitiendo la posibilidad de adoptar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble también en el delito de usurpación inmobiliaria, aún tratándose de un delito leve. Si bien es cierto que la adopción de esta medida requiere de un juicio de proporcionalidad, así como sólidos indicios de la ejecución del delito.

–¿Cuánto se tarda en desalojar por la vía civil y cuánto por la vía penal?

–El procedimiento civil en Salamanca, en general, puede tardar unos tres meses, dependiendo de cada caso. El penal, salvo supuestos muy concretos en los que se cumplan determinados requisitos, como los establecidos en la instrucción 1/2020 de Fiscalía, se puede complicar, con recursos y seguramente su tramitación se alargaría más tiempo que la vía civil.

–¿Entonces, cómo se puede mejorar la vía penal?

–Una solución podría darse con una mínima reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que habilitara la adopción de una medida cautelar. Se podría hacer con una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que adicione un nuevo art. 544 sexies que diría que en los casos en los que se investigue un delito del art. 245 del Código Penal, el juez o Tribunal adoptará motivadamente la medida del lanzamiento en el plazo máximo de 72 horas desde la petición cautelar, en tanto en cuanto, una vez requeridos los ocupantes del inmueble, no exhiban el título posesorio por el que están ocupando el inmueble. Sería una herramienta legal muy beneficiosa para el propietario del inmueble ocupado para que se pueda proceder a la petición de una medida cautelar urgente, una vez se haya detectado la ocupación ilícita de la vivienda. Otra solución partiría de una reforma del Código Penal por la que se incluyera en el apartado 3º del art. 245 la redacción de estos supuestos de ocupación sin fuerza en las cosas ni violencia o intimidación que permitiera la tramitación de la denuncia por delito menos grave y la consiguiente incoación de diligencias previas con petición de medida cautelar por la vía del art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que implica el inmediato desalojo, sin perjuicio de la continuación del procedimiento.