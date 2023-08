Comienza la venta de Lotería de Navidad: mucha venta al turista a la espera de la venta local

Quedan meses para su celebración, pero muchos españoles no abandonan la esperanza y sueñan con que la suerte les sonría durante el próximo sorteo extraordinario de Lotería de Navidad, que se celebrará el 22 de diciembre de 2023. Los décimos han salido a la venta en las administraciones locales a principios de julio.

En Salamanca, las ventas de Lotería en las administraciones situadas cerca del centro de la ciudad despegaron durante la primera quincena de julio, mientras que en las de los barrios solo se percibe un primer goteo. Según trasladan dueños y trabajadores de administraciones locales a este periódico, han percibido un descenso del turismo en la ciudad, aunque las cifras de venta de décimos son similares a las del pasado verano e incluso mayores.

La 'Lotería viajera' está teniendo gran éxito en los puntos de venta, ya que muchos salmantinos se han acercado a sus administraciones de confianza para solicitar décimos de otras ciudades, o incluso de sus destinos vacacionales habituales en caso de no haber podido ir. Durante el sorteo, se repartirán 2.590 millones de euros entre todas las personas que participen, convirtiéndose así en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que más premio repartirá en la historia del formato.

Ampliar Varios turistas buscan su suerte en una administración de la ciudad. ALMEIDA

Miro Carballo, dueño de la administración de lotería 'La Ranita de Salamanca', asegura que la venta de décimos, por el momento, está siendo buena: «Nosotros estamos vendiendo más que el año pasado y eso que notamos que hay menos turismo. Hay un constante goteo y los visitantes siempre se llevan». Además, los números más vendidos están siendo los décimos que terminan o contienen los números trece o diecisiete. «Siempre se agotan. Es conveniente reservarlos con antelación», aconseja Miro.

En la administración de Manolo Nieto, los décimos más vendidos terminan en trece, siete y cinco. El dueño ya tiene algunos números agotados. «Principalmente he vendido décimos a turistas. En el barrio hay mucha gente de vacaciones y no ha despegado la venta aún. No creo que lo haga hasta la segunda quincena de agosto», reconoce el dueño. En su caso, la 'lotería viajera' ha sido la que más se ha demandado.

En una de las calles céntricas de la ciudad, otra administración está arrancando la venta de décimos de Lotería de Navidad. María Jesús Bullón, que se encuentra detrás de la ventanilla, asegura que el mes de julio ha sido malo en ventas para su establecimiento. «Julio ha sido pésimo. Ahora en Agosto si que se nota más turismo, aunque las altas temperaturas de estos días van a pasar factura. Siempre es primordial la venta al turista, esperamos que no defraude», reconoce. El sector espera que a lo largo del mes se incrementen las ventas y sueña con repartir suerte entre sus clientes.