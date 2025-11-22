El comercio de Salamanca se prepara para encender la Navidad

Sábado, 22 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

La Navidad se acerca y Salamanca comienza a llenarse de luces, aromas y momentos que nos recuerdan la calidez de nuestra ciudad. Las calles se visten de ilusión, los escaparates invitan a descubrir productos únicos y el bullicio de quienes buscan regalos especiales crea una atmósfera que solo puede sentirse en los comercios de proximidad. En estas fechas que se aproximan, cada compra no es solo un regalo, sino un apoyo directo a las familias y emprendedores que mantienen viva la esencia de Salamanca. Comprar cerca de casa es, más que nunca, un gesto de cariño hacia nuestra ciudad, que transforma nuestras calles en espacios llenos de vida y de historia compartida.

Conscientes de la importancia de seguir impulsando el comercio local y fomentar el consumo, desde AESCO trabajan cada día para dinamizar la actividad económica y apoyar a los negocios de proximidad. Como parte de este esfuerzo, la Asociación que preside Benjamín Crespo pondrá en marcha la próxima semana la web www.blackfridaysalamanca.es, un escaparate digital en el que los comercios de Salamanca y la provincia presentarán interesantes descuentos y promociones por el Black Friday. Textil, calzado, complementos, hogar, alimentación, decoración, joyerías, floristerías o salud y belleza participarán en esta iniciativa, que no solo se limita al viernes 28 de noviembre, sino que se extiende a toda la semana que viene. Bajo el lema 'Menos clics y más compra local', AESCO invita a los ciudadanos a aprovechar estas oportunidades y apoyar a los negocios cercanos.

«El comercio de proximidad no es solo un negocio: son familias, sueños y esfuerzo diario. Cada compra en Salamanca fortalece nuestra ciudad, mantiene empleos y convierte nuestras calles en espacios de encuentro y cercanía. Por eso pedimos a los salmantinos que consuman cerca de casa y apoyen a quienes forman parte del corazón de nuestra ciudad», afirma Benjamín Crespo, presidente de AESCO.

Pero las actividades de noviembre promovidas por AESCO para fortalecer el comercio de proximidad y dinamizar la economía van mucho más allá de la iniciativa de la plataforma digital. Así, en el Mercado Central de Salamanca y en el Mercado Municipal de Ciudad Rodrigo han organizado esta semana sendos showcookings para dinamizar la actividad comercial de los mercados, fomentar el conocimiento y el consumo de productos locales, revalorizar el papel de los comerciantes y acercar la gastronomía al ciudadano de una forma participativa y experiencial. Estas acciones no sólo dinamizan la actividad económica, sino que refuerzan la importancia de los mercados como espacios de encuentro social, cultural y gastronómico.

Con estas iniciativas y otras muchas realizados a lo largo de todo el año, AESCO invita a los salmantinos a vivir la ciudad con toda su intensidad, a recorrer sus calles y descubrir la riqueza del comercio local. Y es que cada compra realizada en estos días anticipa la magia de la Navidad y contribuye a mantener viva la identidad de Salamanca. Apoyando a los comercios de proximidad, los ciudadanos no solo adquieren productos, sino que regalan futuro, tradición y comunidad. La Navidad empieza con gestos pequeños, pero cargados de significado, que convierten a Salamanca en un lugar lleno de calidez, ilusión y vida compartida.

Contacto

Dirección: calle San Juan de la Cruz, nº 9, 1ºC, 37001, Salamanca

Teléfonos: 923137138 / 606795658

Correo electrónico: aesco@aesco.es

Página web

