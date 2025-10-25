El comercio favorito de la gente en pleno corazón de la ciudad: «¿Vendrá mañana alguien?» Ubicado en el número 67 de la calle María Auxiliadora y con sus orígenes en un ultramarinos, ha recibido recientemente el Premio al Comercio Favorito del Público en la III Gala del Comercio de Salamanca

En la calle María Auxiliadora, en pleno corazón de Salamanca, hay un negocio que ha visto pasar generaciones de vecinos, que ha sido testigo de cambios sociales, tecnológicos y culturales y que sigue siendo un referente del barrio: Frutas Castilla. Para entender su historia, hay que remontarse al año 1971. Y es que esta frutería es hoy un símbolo de trabajo, dedicación y cercanía, siendo algo por lo que, recientemente, ha sido reconocida con el Premio al Comercio Favorito del Público en la III Gala del Comercio de Salamanca.

Todo comenzó hace más de 50 años, cuando los padres de Roberto y Javier Niño abrieron un modesto ultramarinos en María Auxiliadora. Por aquel entonces, las tiendas de barrio eran mucho más que un lugar para comprar productos: eran un espacio de encuentro, de consejos y de vecindad. «Nuestros padres siempre tuvieron un comercio. Nosotros crecimos detrás del mostrador», recuerdan los hermanos Niño. Y es que, entre cajas de fruta y el constante sonido de la báscula, Roberto y Javier aprendieron desde pequeños el valor del trabajo y la importancia del trato cercano con el cliente.

El relevo generacional

Con el paso de los años, la responsabilidad del negocio recayó en los hermanos. En el año 1997, decidieron especializarse en la fruta, transformando el antiguo ultramarinos de sus padres en la frutería que hoy conocemos como Frutas Castilla. «Cuando cogimos el negocio, quisimos darle un giro. Queríamos centrarnos en lo que más nos gustaba y en algo que creíamos que iba a tener futuro: la fruta. Fue una decisión que cambió nuestras vidas», explican para LA GACETA. Desde entonces, han sabido convertir cada compra en un momento cercano y familiar, donde los clientes no solo se han llevado a casa sus productos, sino también confianza y buena atención.

Durante más de cinco décadas, Frutas Castilla ha presenciado cambios profundos en la sociedad y en los hábitos de consumo. Lo ha hecho pasando por la llegada de las tarjetas de crédito, por los pedidos por teléfono, por la revolución de Internet y por las redes sociales. «Son cambios que llegan poco a poco, casi sin que te des cuenta, pero la esencia del negocio no ha cambiado», asegura Roberto.

Como en casa

Lo que realmente distingue a Frutas Castilla no son los productos que vende, sino la relación que mantiene con su clientela. Los hermanos Niño recuerdan con orgullo que han atendido a varias generaciones de la misma familia: «Hemos visto crecer a los hijos de nuestros primeros clientes y ahora vienen con sus propios hijos. Eso es lo que hace que valga la pena levantarse cada día».

Entre los clientes que han dejado huella entre las cuatro paredes de Frutas Castilla, hay algunos que Javier y Roberto no olvidan. Entre risas, recuerdan a Vicente del Bosque, que llegó al comercio siendo niño con sus padres, quienes eran clientes habituales: «Sus padres siempre fueron clientes nuestros y, después, Vicente y su hermano también venían. Ver cómo alguien que ahora es una figura mundial comenzó comprando fruta aquí es muy emotivo», cuentan los hermanos. «Ver cómo la gente nos aprecia, cómo nos espera cada mañana para hacer la compra... Eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante», añade Javier.

Gran reconocimiento por parte del público

Este cariño mutuo ha sido reconocido recientemente en la III Gala del Comercio de Salamanca, donde Frutas Castilla fue galardonada con el Premio al Comercio Favorito del Público. «Fue totalmente inesperado. Cuando nos llamó el concejal para decirnos que habíamos sido seleccionados, nos emocionamos mucho. Pero lo más bonito ha sido ver la reacción de nuestros clientes. Muchos han venido a felicitarnos, otros nos han enviado mensajes y algunos incluso se han emocionado con nosotros. Ese cariño es mucho más valioso que cualquier premio», recuerdan los hermanos Niño.

Superación día tras día

Pero el camino no siempre ha sido fácil. Los hermanos recuerdan especialmente el periodo del confinamiento durante la pandemia, cuando la incertidumbre y el miedo marcaron los días de apertura: «No sabíamos si podríamos abrir, si la gente vendría, qué pasaría con el negocio... Siempre nos preguntábamos '¿Vendrá mañana alguien?'... Fue un momento muy complicado, pero lo superamos con esfuerzo y con la confianza de nuestros vecinos».

Con más de 50 años de historia a sus espaldas, los hermanos Niño no dudan en compartir su experiencia con las nuevas generaciones: «A los jóvenes que quieren emprender, les diríamos que tengan paciencia, perseverancia y, sobre todo, que no tengan miedo. Siempre habrá incertidumbre, pero merece la pena luchar por lo que uno quiere».

El legado de Frutas Castilla

Tal y como demuestran día tras día los hermanos Niño en Frutas Castilla, este negocio no es solo una frutería. Es, sin duda, un testimonio vivo de la historia de Salamanca, del valor del comercio de barrio y del impacto que un negocio familiar puede tener en la comunidad. «Este negocio se sostiene en tres palabras: trabajo, confianza y cercanía», sentencian Javier y Roberto Niño.