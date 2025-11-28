El comercio espera un día de ventas y público masivos con el «Black Friday»

Belén Hernández Salamanca Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

El comercio está preparado para asumir una afluencia masiva de público y ventas entre hoy y mañana. Los descuentos del «Black Friday» van a sacar a los salmantinos a la calle concentrando la campaña en dos días, en contra de la tendencia de los últimos años de extenderla a casi toda la semana. Las plataformas y los centros comerciales sí han apostado por la «Black Week», pero esta vez se han descolgado buena parte de las franquicias, además del comercio de cercanía. «Tenemos claro que esto ha venido para quedarse», afirma el presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO), Benjamín Crespo.

«El que no se suba al carro de las nuevas tecnologías acabará cerrando», ratifica. Por eso reclama la ampliación y extensión de los programas «Kit Digital» y «Acelera Pyme» que han ayudado al sector a digitalizar el negocio. Lo hace especialmente después de que la Cámara de Comercio haya ratificado 11.600 acuerdos y ha movido más de 7.200 bonos en Salamanca. «Una barbaridad», según Crespo. Por eso pide extender las acciones y seguir apoyando a los que ya se han beneficiado de ella.

«Esperemos que hoy arranque realmente la temporada de Navidad, como ha ocurrido otros años», añade, para constatar que durante esta semana el público ha comprobado precios para ver si realmente bajan porque, según avisa, «el consumidor cada vez controla más».

Por su parte, la presidenta de la Asociación Salmantina de Empresarios de Comercio Vario (ASECOV), Soledad Gómez, insiste en que esta no es una campaña pensada para el pequeño comercio, «nos unimos porque tenemos que seguir la tendencia. A nosotros nos hace daño porque está ideada para las grandes plataformas».

