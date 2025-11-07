La 'colonia salmantina' que moldeó el saber al otro lado del Atlántico

José Fuentes Rajo Salamanca Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

A orillas del Caribe, en Santo Domingo, nació en 1538 la primera universidad de todo el continente americano, la Universidad de Santo Tomás de Aquino. La actual capital de la República Dominicana puede parecer muy lejana y culturalmente diferente de la ciudad de Salamanca como para pertenecer a la serie 'Salamanca en el espejo', pero lo cierto es que, a pesar de los kilómetros que las separan y de la enorme diferencia demográfica, estas dos ciudades guardan un nexo común y grandes parecidos.

Cuando los primeros españoles comenzaron a invadir América tras la llegada de Colón en 1492, poco tardaron en imponer y extender su modelo social, y dentro de este orden se encontraba, por supuesto, la educación superior. La Universidad de Salamanca era uno de los centros más importantes del saber y el conocimiento a nivel global, así como el principal estudio, no solo de España sino de todo el mundo hispano, que en 1538 se expandió por primera vez al continente americano.

En 1518, los frailes dominicos establecidos en la ciudad de Santo Domingo mantenían un Estudio General, una institución dedicada a la enseñanza de la filosofía y la teología según los principios de Santo Tomás de Aquino, inspirados a su vez en el pensamiento aristotélico. Ese centro de estudios alcanzó pronto un notable desarrollo académico y se convirtió en el referente educativo de la colonia.

Años después, los dominicos solicitaron al papa Paulo III (Alejandro Farnesio) que aquel Estudio General obtuviera el rango pleno de universidad. El pontífice accedió mediante una bula emitida el 28 de octubre de 1538, con la que se erigió oficialmente la Universidad de Santo Tomás de Aquino, considerada la primera universidad de América reconocida por la autoridad papal y por la Corona española.

Durante más de dos siglos y medio, la institución desarrolló una intensa labor docente, hasta que en 1801 cesó su actividad debido a los cambios políticos en la isla. Volvió a abrir brevemente entre 1815 y 1822 y, más tarde, en 1859, fue restablecida por decreto del presidente Pedro Santana, dando origen a la actual Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), heredera directa de aquella tradición académica.

Por si fuera poco, no solo la tradición académica une a ambas ciudades: también son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocidas por su valor histórico y cultural. En 1990 la capital caribeña recibió esta distinción gracias a la 'Ciudad Colonial', ya que fue uno de los primeros asentamientos de los españoles en América, fundada en 1496.

SANTO DOMINGO HOY

Santo Domingo es la capital y ciudad más poblada de la República Dominicana, con más de tres millones de habitantes en su área metropolitana y un referente caribeño en innovación y desarrollo urbano. La Ciudad Colonial conserva monumentos y trazos de aquellos primeros asentamientos españoles, origen de una metrópoli mucho más diversa en la actualidad.

Tan distintas y distanciadas, Salamanca y Santo Domingo mantienen nexos y parecidos que las conectarán de por vida aunque sigan por caminos bien distintos.