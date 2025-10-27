«Le colgaban de las espalderas, le empujaban por las escaleras... Hay un momento en el que dejan de ser cosas de niños» Tras el suicidio de Sandra Peña, la joven sevillana que denunció acoso escolar, una madre salmantina, Noelia, revive el miedo que sufrió su hijo durante cinco años de bullying en su colegio

El caso de Sandra Peña, la joven sevillana que la semana pasada se quitó la vida tras denunciar acoso escolar, ha removido conciencias y sentimientos en todo el país, también en Salamanca. Noelia —nombre ficticio de una madre salmantina que prefiere mantener el anonimato— tiene un hijo de 14 años que el curso pasado sufrió bullying en su centro escolar. En realidad, la situación se arrastraba desde hacía cinco años, aunque fue el año pasado cuando todo salió a la luz.

El pensamiento de qué hubiera pasado si no hubiera descubierto a tiempo lo que sufría su pequeño vuelve a castigarla estos días en los que resulta imposible escapar de la noticia del suicidio de Sandra, presente en telediarios, redes sociales y tertulias. Le cuesta hablar del tema, pero está convencida de que contar su historia puede ayudar a otros padres a identificar las señales y a saber cómo actuar ante una situación que, como se ha visto, puede costar vidas.

«Nosotros teníamos sospechas de que el niño no estaba bien. Académicamente es bueno, pero veía que discutía con otros compañeros. Siempre que había algún problema en el colegio, él estaba en medio», relata Noelia. La situación se repetía y, junto a su marido, pedían tutorías para saber qué ocurría. «Nos decían que eran cosas de niños, de falta de madurez...».

Y ahí quedaba todo, hasta que el año pasado le dieron por primera vez un móvil a su hijo al cumplir los 13 años. Esa fue la puerta por la que la madre descubrió las primeras pruebas de acoso: mensajes crueles en los grupos de WhatsApp.

«Tienes menos neuronas que un gorila con síndrome de Down», fue la frase que Noelia no pudo soportar más, después de leer cómo lo llamaban «autista» y «gay», reprochándole que no tenía amigos. ¿Se lo decían a todos? «No, solo a él». Lo que hasta entonces eran «cosas de niños» empezaba a tener otro cariz. Como padres ya no podían seguir creyendo que «eso no le podía pasar a su hijo» o justificándolo con su carácter fuerte. «Hice pantallazos de las conversaciones y hablé con los padres. Al principio lo negaron, pero después reaccionaron, hablaron con sus hijos y admitieron que la situación les daba vergüenza».

Por casualidad, solo una semana después una psicóloga de la Asociación REA ofreció en el centro una charla sobre acoso escolar. «Me identifiqué con muchas de las cosas que planteó y al final hablé con ella», recuerda Noelia. Era noviembre del año pasado cuando su hijo empezó las sesiones. Conectó bien con la profesional, algo fundamental en este tipo de tratamientos.

«En enero siguiente, al salir de una sesión, la psicóloga nos dijo que escribiéramos inmediatamente al colegio: que había un caso grave, que les dijéramos que quedaban comunicados de la situación y que, a partir de ese momento, la responsabilidad era del centro». En la clase de Educación Física al niño lo habían arrastrado por el patio atado con cuerdas de saltar. Le desaparecían la mochila y la ropa. Le colgaban de las espalderas, le empujaban por las escaleras, le insultaban y le excluían con frases como: «Si juega al fútbol, nosotros no» o «si viene él, nosotros no vamos».

El desenlace fue que a tres de los responsables los expulsaron tres días del colegio y a los otros dos, uno. Nada más. Noelia está convencida de que, sin el respaldo de la Asociación REA, no les habrían hecho tanto caso. Acudieron con el informe psicológico de su hijo y lograron que se activara el protocolo de acoso escolar.

El pequeño no quiso cambiar de centro. Quiso quedarse en el mismo, donde también tiene amigos. El colegio reconoció que la situación se arrastraba desde hacía al menos cinco años. «Nos dijeron que no hablara con esos niños, pero... ¿cómo lo hace si tienen que trabajar en grupo? Eso lo aislaría aún más», se queja la madre. «También nos dijeron que el niño tenía más apoyos de los que nosotros pensábamos», añade con cierto alivio.

Ahora su hijo está «aparentemente bien». Desde fuera «nadie diría que pasa algo». Un año de terapia ha dado fruto. Ha aprendido a defenderse y se siente más seguro de sí mismo. «Hay un momento en el que dejan de ser cosas de niños. ¿Es suficiente castigo tres días en casa para pensar?», se pregunta Noelia, sin quitarse de la cabeza a la familia de Sandra Peña.

