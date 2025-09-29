Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las actividades de la jornada.

El Colegio Santísima Trinidad de Salamanca celebra con emoción su XXI Convivencia Familiar en Valdejimena bajo el lema: «Amaos»

Se vivieron momentos de compañerismo y de amistad

La Gaceta

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:57

En un ambiente de alegría, acogida y fraternidad, el Colegio Santísima Trinidad ha celebrado este sábado la XXI edición de la Convivencia Familiar en Valdejimena, una cita entrañable que, año tras año, reúne a toda la comunidad educativa Josefino Trinitaria, para dar la bienvenida al curso y fortalecer los lazos que nos unen.

Este encuentro, organizado por el Equipo de Pastoral, se ha vivido bajo el lema del curso: «Amaos», que ha estado presente en cada gesto, cada sonrisa, cada palabra comparFda. Porque amar es también caminar juntos, escuchar, acompañar, y celebrar la vida en comunidad.

La jornada comenzó con una emotiva Eucaristía en el Santuario de Valdejimena, presidida por el padre José María Miñambres, en la que se dio gracias a Dios por este nuevo comienzo, y se encomendó a toda la comunidad educativa.

A continuación, tuvo lugar una gran comida familiar al aire libre, en la que reinó el espíritu de convivencia. No faltaron momentos de fiesta y participación: el esperado concurso de postres, el divertido bingo familiar, juegos para los más pequeños y conversaciones compartidas al sol, en un entorno natural que invita a la calma y al encuentro.

Un año más, un grupo de valientes familias, profesores y alumnos recorrieron el camino hasta Valdejimena en bicicleta, compartiendo esfuerzo, ilusión y espíritu de superación.

Desde el colegio se hizo una invitación especial a las nuevas familias, así como a aquellas que aún no han podido parFcipar en esta jornada, para que se sumen en futuras ediciones. Porque más allá de una simple excursión, Valdejimena es un símbolo de nuestra identidad común, una experiencia que nos recuerda que somos una sola familia: la Josefino Trinitaria.

La XXI Convivencia Familiar en Valdejimena ha sido una vez más una fiesta del amor compartido, la fe vivida y la alegría celebrada, donde se ha hecho vida, desde lo sencillo, el lema que nos acompaña este curso: «Amaos»

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asalto en un conocido mesón de Cuatro Calzadas: el botín supera los 20.000 euros e incluye jamones y vino
  2. 2 El último punky salmantino: «Soy un punk de postal, de tarjeta de plástico, no de suburbio»
  3. 3 Albañiles piratas: así operan en obras domésticas ya pagadas
  4. 4 Herido un menor de 15 años al colisionar con un turismo mientras iba en patinete
  5. 5 Multa de 1.000 euros y sanción de seis puntos por conducir ebrio en Peñaranda de Bracamonte
  6. 6 Dolores Pérez, cien años bien vividos
  7. 7 El exjugador de la UDS con 15 hermanos que tiene las mismas Champions que Messi
  8. 8 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 28 de septiembre?
  9. 9 Sentencia pionera en Salamanca ante las estafas por mensaje de móvil
  10. 10 Un gol de Tomi para el Salamanca UDS en la última acción del partido deja los 3 puntos en Las Pistas (1-0)

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El Colegio Santísima Trinidad de Salamanca celebra con emoción su XXI Convivencia Familiar en Valdejimena bajo el lema: «Amaos»

El Colegio Santísima Trinidad de Salamanca celebra con emoción su XXI Convivencia Familiar en Valdejimena bajo el lema: «Amaos»