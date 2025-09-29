El Colegio Santísima Trinidad de Salamanca celebra con emoción su XXI Convivencia Familiar en Valdejimena bajo el lema: «Amaos» Se vivieron momentos de compañerismo y de amistad

La Gaceta Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:57 Comenta Compartir

En un ambiente de alegría, acogida y fraternidad, el Colegio Santísima Trinidad ha celebrado este sábado la XXI edición de la Convivencia Familiar en Valdejimena, una cita entrañable que, año tras año, reúne a toda la comunidad educativa Josefino Trinitaria, para dar la bienvenida al curso y fortalecer los lazos que nos unen.

Este encuentro, organizado por el Equipo de Pastoral, se ha vivido bajo el lema del curso: «Amaos», que ha estado presente en cada gesto, cada sonrisa, cada palabra comparFda. Porque amar es también caminar juntos, escuchar, acompañar, y celebrar la vida en comunidad.

La jornada comenzó con una emotiva Eucaristía en el Santuario de Valdejimena, presidida por el padre José María Miñambres, en la que se dio gracias a Dios por este nuevo comienzo, y se encomendó a toda la comunidad educativa.

A continuación, tuvo lugar una gran comida familiar al aire libre, en la que reinó el espíritu de convivencia. No faltaron momentos de fiesta y participación: el esperado concurso de postres, el divertido bingo familiar, juegos para los más pequeños y conversaciones compartidas al sol, en un entorno natural que invita a la calma y al encuentro.

Un año más, un grupo de valientes familias, profesores y alumnos recorrieron el camino hasta Valdejimena en bicicleta, compartiendo esfuerzo, ilusión y espíritu de superación.

Desde el colegio se hizo una invitación especial a las nuevas familias, así como a aquellas que aún no han podido parFcipar en esta jornada, para que se sumen en futuras ediciones. Porque más allá de una simple excursión, Valdejimena es un símbolo de nuestra identidad común, una experiencia que nos recuerda que somos una sola familia: la Josefino Trinitaria.

La XXI Convivencia Familiar en Valdejimena ha sido una vez más una fiesta del amor compartido, la fe vivida y la alegría celebrada, donde se ha hecho vida, desde lo sencillo, el lema que nos acompaña este curso: «Amaos»