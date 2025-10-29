El Colegio Santísima Trinidad, cuarto de España en El Gran Concurso del Hormigón Este certamen, impulsado por los Colegios Oficiales de Arquitectura Técnica, reta a estudiantes de Bachillerato y FP a crear el hormigón más resistente del país

Salamanca sigue construyendo talento. El Colegio Santísima Trinidad ha logrado una destacada cuarta posición a nivel nacional en la final de El Gran Concurso del Hormigón, celebrada el pasado 25 de septiembre, con los resultados definitivos anunciados el 28 de octubre, tras el periodo reglamentario de 28 días de fraguado y curado del hormigón.

Este certamen, impulsado por los Colegios Oficiales de Arquitectura Técnica, reta a estudiantes de Bachillerato y FP a crear el hormigón más resistente del país, fomentando vocaciones en un sector con pleno empleo y alta demanda profesional.

De Salamanca a la gran final nacional

Todo comenzó en abril, cuando el Colegio Santísima Trinidad se presentó a la fase provincial del concurso, organizada por el Colegio de Aparejadores de Navarra e invitados por el Colegio de Aparejadores de Salamanca. Compitiendo con 27 probetas de distintos centros, nuestros alumnos de 1º de Bachillerato lograron el primer puesto provincial, convirtiéndose en los creadores del hormigón más resistente de Salamanca. Este logro les dio el pase directo a la gran final nacional.

Técnico, cálculo y precisión en la final

Durante la final, celebrada el 25 de septiembre, los 11 centros clasificados elaboraron sus probetas en tiempo real. Los estudiantes del Colegio Santísima Trinidad mejoraron sus técnicas de elaboración, calculando cuidadosamente las proporciones de arena, grava, cemento y agua, y prestando especial atención al amasado y curado de la mezcla. El esfuerzo dio sus frutos: 39,20 N/mm² de resistencia, que les valió el cuarto puesto nacional. El primer premio fue para el IES Conde Diego Porcelos, de Burgos, a quienes felicitamos por su excelente trabajo.

Una experiencia educativa que deja huella

La participación ha sido una oportunidad única para aplicar conocimientos científicos y técnicos en un contexto real. El presidente del Colegio de Aparejadores de Salamanca visitó el centro para entregar el premio provincial: una probeta dorada de hormigón, símbolo del esfuerzo y la excelencia alcanzada.

Desde el Colegio Santísima Trinidad se destaca el compromiso del alumnado y profesorado, que han demostrado que la arquitectura técnica tiene cantera en Salamanca.

El Gran Concurso del Hormigón busca despertar vocaciones en una profesión que en las próximas décadas generará más de 20.000 nuevos empleos. Por eso, desde los Colegios Oficiales de Arquitectura Técnica se lanza este desafío a los jóvenes: amasar el futuro, construir vocaciones.

