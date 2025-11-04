El Colegio de Médicos de Salamanca estima que el paro en la profesión volverá «en apenas cinco años» Santiago Santa Cruz analiza el informe elaborado por la OMC sobre la situación de los profesionales y el aumento de facultades de Medicina

Javier Hernández Salamanca Martes, 4 de noviembre 2025, 06:00

Castilla y León figura entre las comunidades con mejor dotación médica de España si se observan los datos en bruto, pero el último estudio sobre Demografía Médica elaborado por la Organización Médica Colegial en 2025 advierte de que esa aparente abundancia esconde un problema estructural de envejecimiento y mala distribución de recursos humanos.

Salamanca ilustra bien esa paradoja. La provincia dispone de 3.091 médicos colegiados, de los cuales 2.441 están en activo y el 57,6 % son mujeres. Sin embargo, buena parte de los egresados de su histórica facultad de Medicina no permanece en la región después del MIR. La ciudad universitaria forma profesionales que a menudo se marchan a otras comunidades o al extranjero atraídos por mejores condiciones laborales. El estudio define a Castilla y León como una exportadora de médicos jóvenes y subraya que su sistema sanitario se sostiene sobre un personal veterano y concentrado en las capitales. Salamanca mantiene una densidad de 0,26 médicos por kilómetro cuadrado, bastante superior a la de las provincias más despobladas pero muy por debajo de la de Madrid, que alcanza 5,86.

Santiago Santa Cruz

El presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, extrae «conclusiones preocupantes» de este exhaustivo informe y advierte de que «en apenas cuatro o cinco años volverá a existir el paro médico, que para las administraciones está bien porque tienen donde elegir para cubrir sustituciones, pero para el profesional no es bueno».

Santa Cruz recalca que «el informe corrobora que no faltan médicos, sino que están mal distribuidos». «Cada año hay más médicos en ejercicio y crecen en una proporción superior a lo que es la población española, pero hay unas provincias que acaparan más que otras. Lo mismo sucede en Salamanca, pero entre el medio urbano y el medio rural: tenemos médicos, pero en algunas zonas de la provincia no cuentan con suficientes facultativos porque no se ha sabido distribuir bien su trabajo y desempeñó», opina el representante de los médicos salmantinos.

Por otra parte, el otorrinolaringólogo también pone el acento en el elevado número de facultades de Medicina que se están creando. «Somos, actualmente, el país del mundo con más facultades por población del mundo y eso se va a traducir en que tendremos fábricas de médicos en paro. Un paro que no va a tardar mucho en llegar: unos cuatro o cinco años».

El presidente del Colegio de Médicos señala que el paro médico parece olvidado, pero recuerda que él lo vivió en sus primeros años: «Cuando terminé la carrera me recorrí España en busca de trabajo y estuve un año en paro, buscando cualquier plaza. Eso va a regresar. Igual que volverán las bolsas de trabajo, que a las administraciones les vendrán bien cuando haya una baja y puedan sustituirla, pero para los médicos no es bueno porque no pueden estar trabajando 15 días, un mes o un año. Estamos generando un problema a corto plazo y creo que va a ser dentro de poco».

Santa Cruz va más allá y también prevé una consecuencia al paro médico: «Los especialistas que realmente tengan título le van a exigir a las administraciones poder ocupar las plazas de aquellos que actualmente estén contratados sin título. Ahí se va a formar un conflicto entre quienes trabajan en la sanidad pública sin titulación y los que la han obtenido oficialmente, pero no tienen trabajo y reclaman esos puestos».

La Organización Médica Colegial reclama un pacto estatal y autonómico para planificar los recursos humanos en sanidad. Entre las medidas sugeridas figuran la creación de incentivos para cubrir zonas de difícil cobertura, la posibilidad de prolongar voluntariamente la actividad más allá de los 65 años, una mejor coordinación interautonómica para equilibrar la movilidad profesional y la evaluación real del tiempo asistencial por especialidad y territorio. En palabras del secretario del Consejo General de Colegios Médicos, José María Rodríguez Vicente, «el problema no es la falta de médicos, sino su mala distribución y la ausencia de una estrategia nacional de recursos humanos en salud».