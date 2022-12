Colas para comprar lotería la víspera del sorteo de Navidad: estas son las terminaciones más vendidas

La ciudad está emocionada deseando repetir la estampa del Gordo de 2019. Este jueves el Sorteo de Navidad centrará la atención de todo un país y los loteros están cruzando los dedos para poder ver a sus puertas a clientes y amigos brindando con champagne.

Adrián, de la administración número uno de Carbajosa, asegura que son días de mucho trabajo para ellos: “Estamos atendiendo dos en la administración, están llegando los últimos rezagados con ganas de llevarse el Gordo, ojalá lo demos aquí”, reconoce. Uno de sus clientes le pidió una cifra muy especial hace unos días: “Llegó aquí para llevarse un décimo con la fecha de la muerte de Camarón, el número 02792”.

Manuel Nieto, responsable del punto de venta del paseo del Rollo, asegura haber vivido unos últimos días frenéticos: “Los clientes miran los décimos con un anhelo especial, por el tema de la crisis la gente tiene más ilusión que nunca, se están vendiendo muchísimos décimos a última hora, muchos están teniendo impulsos en estos últimos momentos”, reconoce.

Respecto a la venta, los loteros están satisfechos, aunque ha sido bastante baja durante el puente de diciembre, algo poco común en los años anteriores: “Se ha notado sobre todo por el turismo, ha sido un puente flojo”, asegura Manuel. El número 7 está agotado desde el viernes de la semana pasada y no se puede pedir en máquina a ningún punto de España, lo mismo pasará con el 5 esta semana y las terminaciones 13, 17 y 69 son las más vendidas, en Salamanca en los últimos años siempre “han prevalecido las terminaciones impares”. Como recomendación, recuerda que es importante que “los premiados vayan directamente a un banco si es un premio superior a 2.000€ y sino que vayan directamente a algún punto de Loterías y Apuestas del estado”.

Muchos clientes que no suelen participar en ningún juego de azar recurren a probar suerte en el Sorteo Extraordinario de Navidad, como una tradición simbólica y con ganas de hacerse con el ansiado Gordo. Según los datos de consignación del sorteo publicados por Loterías y Apuestas del Estado (Selae), la media de gasto por español este año está en los 69,36€, ligeramente superior a la que se estableció en el año 2021, que era de 66,6€. Castilla y León es la comunidad que más invierte de media en lotería de Navidad con una media de 109,62€. En Salamanca, cada habitante gasta de media 82,93€, una cifra que supera a la media nacional notablemente pero que es la más baja de la comunidad autónoma.

La posible subida del precio del décimo de lotería de Navidad es una de las cuestiones que están latentes y giran alrededor del sorteo, ya que este puede ser el último año que el boleto cueste veinte euros. La subida podría llegar “más pronto que tarde”, según ha avisado Loterías y apuestas del estado, alegando que se tienen que alinear con la nueva situación económica. Jesús Huerta Almendro, presidente de la entidad, recordó durante la presentación de la campaña publicitaria que “el precio de la Lotería de Navidad ha sido lo único que no ha subido en 22 años”. Esta propuesta no es algo que haya surgido como consecuencia de la crisis económica latente, sino que es una opción que llevan pensando un tiempo: “En algunos momentos hemos barajado la posibilidad de hacer una subida, aunque fuera testimonial, pero al final hemos intentado no agravar más las posibilidades de la sociedad, pero en algún momento tendrá que subir”, aseguró Huerta. En Salamanca, los loteros no están muy contentos con esta noticia, ya que podría suponer para ellos una disminución de las ventas de Lotería. “Puede repercutir de manera negativa, lo veo un error”, recalca Manuel Nieto como presidente de la Asociación de Receptores Mixtos de Salamanca, añadiendo que “posiblemente vayan a vender menos si sube el precio que si se mantiene”. Además, Huerta recordó que “La subida podría hacerse extensible a otros sorteos”. Las últimas horas son cruciales para esos salmantinos que han demorado la compra y que se encuentran haciendo colas.