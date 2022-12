Colas en Vialia para adquirir los abonos gratuitos de los trenes de Salamanca

La estación de Renfe de Vialia está viviendo uno de sus peores días. El anuncio de la puesta a la venta de los abonos gratuitos para 2023 para los trenes de media distancia y los Alvia que comunican con Madrid han provocado largas colas desde primera hora de la mañana de este jueves.

Según usuarios consultados por este periódico, ha habido personas que han tenido que esperar casi una hora hasta ser atendidos. Las colas continuaban a media mañana.

La venta de abonos no ha tenido problema. La indignación de los usuarios -aparte de por los tiempos de espera- ha sido cuando se han dado cuenta de que no podían reservar billetes para los Alvia que comunican con Madrid con el abono de 2023.

Otros usuarios denunciaban en redes sociales que tampoco se puede seleccionar asiento en los Media Distancia.

Debido a las numerosas quejas en redes sociales, la respuesta de Renfe a través de Twitter ha sido. “Buen día. Gracias por informarnos. El equipo de sistemas está trabajando para solucionarlo. Un saludo y disculpa las molestias ocasionadas”.

Renfe anunció este miércoles que a partir de este jueves se podrán solicitar los nuevos abonos gratuitos para 2023 que tendrán vigencia hasta el próximo 30 de abril. La adquisición de estos abonos se realizará a través de la web oficial de Renfe. Esta gratuidad también se aplica a los servicios de Cercanías y Rodalies.

Las condiciones de adquisición y utilización de los abonos gratuitos serán similares a las de los títulos actuales. Así, el usuario debe estar registrado en la web de Renfe con su DNI para solicitar los abonos, depositar una fianza de 10 euros, en el caso de que adquiera un título de Cercanías o Rodalies; y de 20 euros para los servicios de Media Distancia convencional, que se devolverá al final de cada cuatrimestre, siempre y cuando se cumplan las condiciones, como haber realizado al menos 16 viajes en el periodo de vigencia de los abonos.

En el caso de la Media Distancia, los abonos de cada trayecto origen/destino serán válidos para realizar hasta cuatro viajes al día en ambos sentidos en cada cuatrimestre, y no se podrá formalizar dos viajes en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado.

Asimismo, Renfe incautará la fianza de 20 euros y anulará el abono gratuito a los usuarios que, al menos en tres ocasiones, no hayan cancelado con un mínimo de dos horas de antelación la reserva de la plaza si finalmente no van a viajar en el tren y no se expedirá ningún otro título de media-distancia asociado a ese DNI, NIE o pasaporte, en 30 días tras la retirada.