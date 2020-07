Colapso en las ITV salmantinas hasta finales de agosto

Conseguir una cita relativamente pronto para pasar la ITV en Salamanca y en la mayoría de provincias de Castilla y León se ha convertido en una misión casi imposible. Conscientes de la situación, la Junta pidió recientemente a las concesionarias, entre ellas Red Itevelesa, la que presta el servicio en las seis estaciones de Salamanca, a que adoptaran medidas para intentar dar salida a la alta demanda originada por el parón de la pandemia. La empresa ha respondido con un plan para reforzar las inspecciones mediante una ampliación de horarios y de días de apertura en las oficinas, pendiente ahora de la aprobación de la Dirección General de Industria.

La primera propuesta de la concesionaria es aumentar el horario de la estación de Carbajosa de la Sagrada, una de las más concurridas al prestar servicio a la mayoría de los conductores de la ciudad y de localidades cercanas. Ahora abre de lunes a viernes de 8.30 a 19.30 horas de manera ininterrumpida y la intención de la empresa es que lo haga una hora más, de 8.00 a 20.00 horas.

En Béjar, la solicitud implica un incremento considerable del horario. La estación que da servicio al sureste de la provincia presta servicio los días laborables de 9.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.45 horas en la actualidad. Si la Junta aprueba el planteamiento de Red Itevelesa, la atención del público pasaría de 8.00 a 20.00 horas de forma ininterrumpida, por lo que los conductores dispondrían cinco horas más al día para conseguir una cita.

El último cambio afecta a las de Vitigudino y Peñaranda de Bracamonte. Ambas estaciones funcionan de manera discontinua, una semana sí y la siguiente no, por lo que la empresa ha solicitado a la Dirección General de Industria que les permita operar en ambas todos los días, de 9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.45 horas, salvo los sábados que será de 9.00 a 13.30 horas. La puesta en marcha del nuevo horario, una vez aprobado, cumplirá una de las peticiones históricas de ambas comarcas, cuyos ayuntamientos y ciudadanos llevan años reclamando una ampliación del servicio.

Red Itevelesa tiene pensado hacer lo mismo en otras provincias de Castilla y León, lo que implica que debe aumentar la actual plantilla. La empresa asegura que ya ha aumentado el número de trabajadores en los últimos días en más de un 25% con la contratación de 45 empleados: 8 administrativos y 37 inspectores.

HASTA FINALES DE AGOSTO

La situación resulta muy complicada para quien quiera conseguir una cita para la ITV. Las de Béjar y Castellanos de Moriscos son las que estaciones que más pronto dan cita, aunque nunca antes del 25 y 26 de agosto respectivamente. En la de Carbajosa de la Sagrada resulta imposible conseguir una antes de primeros de septiembre, mientras que en Peñaranda hay que esperar al 10 de septiembre. La de Ciudad Rodrigo no permite hacer nuevas reservas hasta el 17 de septiembre, mientras que en Vitigudino se han agotado todas las ofrecidas por la concesionaria. La posibilidad de acudir a otras provincias tampoco resulta viable. En Cáceres no hay citas, mientras que Ávila y Zamora sí, aunque no antes de mediados de agosto.