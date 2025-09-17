Coche contra bus

La Gaceta Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:42 | Actualizado 07:56h. Comenta Compartir

Los usuarios de la cochera de carretera de Ledesma 172 nos hemos quejado sin que el Ayuntamiento de Salamanca nos haga caso. Al salir del garaje nos encontramos con los autobuses detenidos en la parada que hay justo delante. Tenemos este problema a diario y los conductores tampoco nos dan solución. ¿Qué podemos hacer?