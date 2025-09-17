Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
JAIME VAQUERO
FOTODENUNCIA

Coche contra bus

La Gaceta

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:42

Los usuarios de la cochera de carretera de Ledesma 172 nos hemos quejado sin que el Ayuntamiento de Salamanca nos haga caso. Al salir del garaje nos encontramos con los autobuses detenidos en la parada que hay justo delante. Tenemos este problema a diario y los conductores tampoco nos dan solución. ¿Qué podemos hacer?

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Coche contra bus

Coche contra bus