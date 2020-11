Cobrar el Ingreso Mínimo Vital, una quimera. “De los 400 de las ‘colas del hambre’ en Salamanca solo lo reciben 3”

El reparto mensual que reúne en el paseo de la Estación a cientos de personas no para de crecer y su situación no mejora. Va a peor. La coordinadora social del Comedor de los Pobres, Rocío Ledesma, advierte que las colas del hambre siguen incorporando nuevos usuarios que tampoco ven aliviada la situación con el Ingreso Mínimo Vital que no llega. “De las más de 400 personas que atendemos y tenemos un control sobre ellas, solo hay 3 que han recibido el Ingreso Mínimo Vital”, detalla. En la mayoría de los casos, la tramitación se encuentra en proceso aunque hay muchos que se les ha denegado porque les falta un documento y tienen que volver a empezar todas las gestiones. “Casi nadie lo tiene concedido y compartimos información con otras ONG . A todas les ocurre lo mismo”.

Tener que repetir el proceso supone un calvario para muchas familias que no tienen acceso a las nuevas tecnologías o que tienen que recibir asesoramiento para recibir la prestación. “Tenemos el caso de una madre con dos niños que por haber recibido una ayuda el año pasado, se lo han descontado de la cantidad final del Ingreso Mínimo Vital. Está muy mal planteado”, refleja Ledesma. También incide en que buena parte de los nuevos afectados procede del gremio de hostelería, muy perjudicado por el cierre de los negocios.

La Junta de Castilla y León salió al rescate de nuevo esta semana de las familias que han recibido una prestación estatal inferior a la que recibían cuando cobraban la Renta Garantizada de la Ciudadanía.

El Consejo de Gobierno aprobó el jueves la concesión directa de una subvención para compensar a estos beneficiarios por la pérdida de ingresos sufrida como consecuencia del reconocimiento de la prestación estatal del Ingreso Mínimo Vital, por un importe inferior al que venían percibiendo con la ayuda autonómica. Con estos casi 48.000 euros destinados a 213 familias, ya son más casi 400.000 euros los destinados a 672 unidades familiares beneficiarias de Castilla y León.