EL COAATSA advierte sobre el peligro del gas radón

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Salamanca (COAATSA) ha alertado sobre la importancia de reforzar las medidas de prevención frente al gas radón, tras la reciente publicación de la Instrucción IS-47, de 9 de abril de 2025, del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Esta normativa recoge el listado de municipios en los que se deben priorizar actuaciones contra este gas radiactivo, incoloro e inodoro, cuya acumulación en espacios interiores representa la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco.

Según el CSN, 233 municipios salmantinos —el 64% de la provincia— se encuentran en zona prioritaria, lo que convierte a Salamanca en uno de los territorios donde cobra mayor relevancia la prevención. El COAATSA recuerda que los Arquitectos Técnicos desempeñan un papel fundamental tanto en la detección como en la implantación de soluciones destinadas a reducir la presencia del radón en viviendas, equipamientos públicos y centros de trabajo.

El radón procede de la desintegración del uranio presente en el subsuelo. Penetra en los inmuebles a través de fisuras, juntas o conducciones, especialmente en plantas bajas y sótanos. Aunque su presencia no puede detectarse sin equipos específicos, está demostrado su impacto sobre la salud cuando se acumula en concentraciones elevadas.

La normativa vigente, integrada en el Código Técnico de la Edificación (CTE), obliga a aplicar medidas constructivas de protección en zonas con riesgo medio o alto. Entre ellas destacan las barreras de protección, los sistemas de ventilación o la despresurización del terreno bajo la edificación. Estas actuaciones requieren una planificación técnica precisa, por lo que la intervención de profesionales especializados resulta esencial.

El COAATSA subraya la importancia de realizar mediciones periódicas, no solo en nuevas construcciones, sino también en edificaciones existentes, especialmente cuando son antiguas o no cuentan con sistemas de protección. Las viviendas unifamiliares, plantas bajas, sótanos y determinados centros de trabajo son los espacios más expuestos.

Además del diagnóstico, los Arquitectos Técnicos dirigen trabajos de rehabilitación para incorporar soluciones que reduzcan la entrada y acumulación del gas, asegurando que los edificios cumplan la normativa y garanticen la salud de sus ocupantes. Su labor es determinante tanto para prevenir como para intervenir cuando los niveles detectados superan los recomendados.

El Colegio pone a disposición de la ciudadanía servicios de información y asesoramiento especializado para orientar sobre los riesgos asociados al radón y las posibles actuaciones para minimizarlos. «Es necesario actuar con responsabilidad y previsión ante un gas silencioso, pero con efectos reales sobre la salud», señalan fuentes del COAATSA.

Sobre el COAATSA

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Salamanca es una corporación de derecho público sin ánimo de lucro presente en la provincia desde 1941. Reúne a 300 profesionales colegiados, con sede en la calle Prado, 5-7, de Salamanca, y está presidido por Julián García González. Su actividad se centra en la representación profesional, la evolución técnica y la colaboración con la sociedad para mejorar el bienestar común.

