La Clínica Odontológica de la USAL inicia una nueva etapa

La Clínica Odontológica de la Universidad de Salamanca (USAL), ubicada en el Campus Unamuno, ha iniciado una nueva etapa. Desde el comienzo del curso 2025/2026, el centro funciona bajo una nueva estructura organizativa que, según su director, Juan Ignacio Leo Castela, marca «un punto de inflexión en la manera de gestionar, planificar y proyectar el futuro de la odontología universitaria pública en Castilla y León».

La publicación del nuevo Reglamento de la Clínica en el Boletín Oficial de Castilla y León del 8 de agosto de 2025, ha permitido ordenar un servicio que combina docencia, asistencia e investigación en un mismo espacio. Es la única clínica odontológica universitaria pública de Castilla y León, y una de las pocas con esta naturaleza en el sistema universitario español.

Aunque el nuevo Reglamento lleva pocos meses en vigor, los efectos ya se notan. «Hemos clarificado los órganos de gobierno y reforzado la coordinación entre las áreas asistencial, docente e investigadora», explica Leo Castela. «Esto nos está permitiendo optimizar recursos materiales y humanos y, por primera vez, planificar estratégicamente a medio y largo plazo».

Esa planificación incluye distintos retos como potenciar las titulaciones de Posgrado, consolidar un futuro Programa de Doctorado propio en Odontología (actualmente en tramitación) y alinear toda la actividad clínica con una estrategia marcada por la excelencia, la investigación de impacto y el compromiso social.

La Clínica Odontológica no es una unidad docente al uso. En sus instalaciones se prestan servicios asistenciales reales, con pacientes que reciben tratamientos bucodentales a manos de alumnos de Grado y Posgrado, siempre bajo la tutela directa de profesionales expertos. Las tarifas, muy por debajo del mercado, forman parte del compromiso social del centro.

«Era imprescindible adaptar la normativa universitaria a la realidad de un servicio sanitario», subraya el director. Ese marco regula la seguridad del paciente y los flujos asistenciales y también la integración de la investigación clínica y las relaciones institucionales. «Con el nuevo reglamento, la Clínica se constituye formalmente como un servicio universitario, lo que incrementa su seguridad jurídica y la calidad percibida por pacientes, estudiantes y empresas colaboradoras».

Nueva estructura de gobierno

El nuevo modelo organizativo articula la dirección de la Clínica en torno a dos figuras clave: la Dirección, responsable de la gestión económica global, y el Responsable Clínico Asistencial , encargado de la calidad y la seguridad de la actividad clínica. Ambas trabajan en estrecha colaboración diaria.

La principal novedad se encuentra en la Junta Asesora, un órgano colegiado que integra a la Gerencia de la USAL, el Decanato de Medicina, la Dirección del Departamento de Cirugía, la Coordinación del Grado en Odontología, la Delegación del Rector para las relaciones SACYL–USAL, representantes del personal de administración y servicios, alumnado y el propio equipo directivo.

Esta estructura permite coordinar la parte académica, la gestión económica, la planificación asistencial y la perspectiva estudiantil. «Nos ayuda a funcionar de forma más ágil y a diseñar flujos de trabajo eficientes», señala Leo Castela. «Avanzamos en transparencia y participación, algo fundamental en un centro público de estas características».

Un edificio diseñado para aprender y tratar

La clínica se distribuye en tres niveles con funciones diferenciadas e interrelacionadas, lo que facilita la organización y supervisión docente:

- Planta cero: es el corazón asistencial. Aquí se ubican las grandes clínicas Norte, Centro y Sur, cada una con su sala de espera, así como las salas de radiología (ortopantomografía y CBCT) y la zona administrativa de atención al paciente. Es donde se desarrolla la mayor parte de la actividad clínica de Grado y Posgrado.

- Planta sótano (planta -1): concentra los laboratorios de prótesis y de fantomas, las aulas 1–3, la unidad de impresión 3D, la zona de esterilización, almacenes, vestuarios y conserjería. Es el espacio más vinculado a la docencia preclínica, la logística y la digitalización de procesos.

- Primera planta: alberga el Aula 4 de reciente creación, los despachos del profesorado y una zona de reuniones, diseñada para favorecer el trabajo en equipo, la coordinación docente y las actividades de investigación.

Docencia

El Grado en Odontología, con 30 nuevos estudiantes cada curso, desarrolla la mayor parte de su práctica clínica a partir de tercer año. Se trata de grupos amplios, muy protocolizados y centrados en la adquisición progresiva de habilidades básicas.

«En esta etapa trabajamos mucho la supervisión directa, la comunicación con el paciente y la autonomía progresiva», detalla el director.

En Posgrado, la actividad es todavía más especializada, se desarrolla en grupos reducidos, con casos clínicos de mayor complejidad y técnicas avanzadas. Se utilizan de forma intensiva recursos como el CBCT, la planificación digital, la impresión 3D y la fotografía clínica, y se integran de manera natural la discusión de casos (beneficios y limitaciones), la evidencia científica y la actividad investigadora o de innovación tecnológica-empresarial.

En la Clínica Odontológica, se imparte teoría y práctica del Grado en Odontología. Principalmente a partir de tercer curso tanto teoría como práctica. Se ofrecen 30 plazas de nuevo ingreso cada año y tiene una duración de cinco cursos.

En el ámbito de Posgrado, se vinculan directamente el Máster Universitario en Odontología Restauradora Integral (MUORI), de carácter oficial, que se implanta desde el curso 2024-2025 y ofrece 12 plazas; y tres títulos propios: Implanto-Prótesis, Odontopediatría y Cirugía Oral Regenerativa. Todos ellos con plazas de máximo 12 alumnos y un alto componente práctico que se desarrolla en las propias instalaciones de la Clínica Odontológica.

«En conjunto, cada curso pasan por la Clínica más de cien estudiantes y un sinfín de pacientes», apunta Leo Castela. «Es un entorno muy vivo, enriquecedor y siempre tutorizado, con la ratio adecuada para garantizar calidad asistencial y docente».

Investigación

La investigación es uno de los ejes estratégicos de la Clínica Odontológica. Abarca líneas que van desde materiales dentales y estética a ortodoncia, implantología, regeneración ósea u odontopediatría.

«La Clínica es un escenario idóneo para la investigación traslacional, trabajamos con tecnologías digitales y con empresas punteras», afirma el director.

Las publicaciones, tesis, comunicaciones científicas y proyectos competitivos regionales y nacionales respaldan este impulso investigador.

Tecnología de última generación

Las tres grandes clínicas están equipadas con sillones modernos, radiología digital, ortopantomografía, CBCT y una unidad de impresión 3D. A ello se suman laboratorios especializados y una infraestructura informática diseñada para avanzar hacia la odontología totalmente digital.

Sin embargo, el director subraya que «lo que nos diferencia no es solo la tecnología, sino cómo la utilizamos. Cuidamos el trato humano, la comunicación con el paciente y el uso responsable de la tecnología por parte del alumnado».

La Clínica está plenamente integrada en la estrategia de la Facultad de Medicina y trabaja estrechamente con la Gerencia y el Rectorado. La Junta Asesora es el espacio donde se dialoga sobre aspectos relevantes, desde la planificación docente hasta los recursos materiales o la internacionalización.

Con el SACYL, el marco de colaboración se articula en convenios y proyectos comunes. «Para el sistema de salud pública somos un socio universitario que aporta innovación, formación avanzada y capacidad de evaluación», explica el director. «Y para nosotros supone acceso a una red asistencial esencial para validar técnicas y avanzar en investigación clínica».

La normativa abre la puerta a establecer acuerdos con centros de Formación Profesional relacionados con higiene bucodental y prótesis dental. El director ve en esta línea una «sinergia muy interesante y prometedora». Estos acuerdos permitirían formar equipos interprofesionales mejor adaptados a la realidad de la práctica clínica.

Colaboración institucional

La Clínica mantiene desde hace más de veinte años convenios con el Ayuntamiento de Salamanca y otros municipios del entorno para atender a colectivos vulnerables. El modelo combina tratamientos gratuitos o a precios reducidos con acciones educativas en salud bucodental.

«Es un ejemplo claro de cómo una clínica universitaria pública puede ser un instrumento de equidad», afirma Leo Castela. A ello se suman iniciativas de Aprendizaje-Servicio, donde estudiantes voluntarios realizan charlas formativas en asociaciones y entidades sociales.

Tratamientos más demandados

Entre los servicios más solicitados se encuentran: odontología conservadora y endodoncia, periodoncia, prótesis fija y removible, incluidas rehabilitaciones sobre implantes, odontopediatría, cirugía oral básica y regenerativa y tratamientos estéticos, especialmente entre jóvenes.

La creciente demanda de tratamientos multidisciplinares refleja un cambio en las expectativas de los pacientes y una mayor conciencia sobre la salud bucodental.

De cara a los próximos años, el director señala los principales retos: consolidar la nueva estructura de gobierno para garantizar eficiencia y mejorar la experiencia del paciente y del estudiante; digitalizar completamente los flujos de trabajo, sin perder el trato humano; impulsar el Posgrado y el Doctorado, convirtiendo la Clínica en polo de atracción de talento; asegurar la sostenibilidad económica y la actualización tecnológica, un reto constante en un centro público; ampliar su función social y el impacto en colectivos vulnerables; y reforzar la investigación, alimentando una odontología basada en evidencia sólida.

Leo Castela señala que «aspiramos a ser un centro universitario público de referencia, moderno, digitalizado y comprometido socialmente. Un lugar donde se forme talento, se genere ciencia y se ofrezca atención de calidad»; y concluye: «Queremos representar lo mejor de la Universidad de Salamanca: excelencia académica, progreso científico y servicio a la sociedad. Siempre sin perder de vista nuestro objetivo principal: la formación de nuestros estudiantes».