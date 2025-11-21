Un clásico en la Plaza de la Concordia: la pista de hielo

EÑE Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:46 Compartir

La llegada de la pista de hielo a la Plaza de la Concordia en la capital salmantina marca, desde hace quince años, el inicio oficial de las actividades de ocio de Navidad para toda la familia.

Así, a partir del 21 de noviembre y hasta el 7 de enero, esta divertidísima opción de entretenimiento invernal contará con dos tipos de horario. Así, los días laborables abrirá desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche, un horario que se mantendrá hasta el 19 de diciembre. En esta etapa los fines de semana y festivos también abrirá por las mañanas, desde las once hasta las dos de la tarde y la sesión vespertina irá de cinco de la tarde a diez de la noche.

Desde el 20 de diciembre la pista de hielo abrirá cada mañana y cada tarde hasta el 7 de enero. Además, la pista de hielo de Salamanca podrá en marcha ofertas para grupos de escolares y así, podrán disfrutar de la experiencia con un 50% de descuento en horaria escolar entre los días 21 de noviembre y 19 de diciembre, todo ello previa reserva y en horario de 9 de la mañana a 14:00 horas.

En cuando al tipo de usuarios que podrán acceder, vendrá determinado con el número de pie que utilicen, puesto que disponen de patines, (que se entregarán con la entrada a cada usuario), a partir del número 23, que suele coincidir con los niños de 4 años, hasta el número 47 para adultos.

Además, en Salamanca también la pista de hielo celebra cada año el «Día del Patinador», cada miércoles y cada entrada permitirá patinar a dos personas. Esta celebración se ha reservado para los días: 26 de noviembre; 3, 10, 17, 23 y 30 de diciembre.

Las sesiones de patinaje libre tienen una duración de 45 minutos y arrancarán siempre a la hora en punto para concluir a menos cuarto. La entrega por sesión tiene un precio e 8 euros y es obligatoria, a cualquier edad, el uso de guantes.

La amplitud de la pista de hielo, que contará con seiscientos metros cuadrados de hielo natural hace «que mucha gente repita año tras año. Incluso tenemos usuarios que son profesionales y hasta hemos tenido campeones de España. Hay uma gran afición en Salamanca e incluso muchos universitarios que están aquí de Erasmus, incluidos americanos, vienen a divertirse en una de las propuestas más divertidas de la Navidad», puntualizan desde la gerencia de la pista de hielo.

Otras de sus atracciones en Salamanca durante la Navidad serán: el trineo de Papá Noel instalado en la plaza del Liceo desde el 21 de noviembre y el tiovivo del mercadillo navideño de la Plaza de Anaya, una tracción vintage que es todo un referente de la Navidad en el centro de Salamanca desde hace muchísimos años.