Clamor de los jueces salmantinos ante los errores del sistema informático

El juez decano de los Juzgados de Salamanca, Juan Rollán, ya ha trasladado las necesidades materiales y de recursos humanos para que sean subsanados a lo largo de este año. Los fallos informáticos y los problemas con la tecnología se repiten de forma cíclica desde la pandemia sin que aún se le haya puesto solución.

Entre las reivindicaciones se exige al Ministerio de Justicia que mejore la capacidad y la velocidad de las distintas aplicaciones informáticas para garantizar el trabajo adecuado del expediente judicial electrónico. “Pese a las bondades del sistema en cuanto supone de ahorro de tiempo y de optimización del trabajo, se precisa una mayor capacidad de transmisión de datos que evite la actual lentitud del sistema”, detalla Rollán en el informe aportado para la memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Los magistrados localizan la mayoría de los fallos en el sistema de gestión procesal ‘Minerva’: lentitud del sistema en el envío de las portafirmas, la necesidad de agilizar la resolución de las incidencias, actualizaciones y cambios en el programa que no son notificadas a las oficinas judiciales. Sin embargo, una de las principales paradojas es la ausencia de una plataforma de avisos para los actos que se realizan informáticamente: los funcionarios tienen que llevar una agenda manual al no existir esta plataforma (fecha de notificaciones electrónicas para el cómputo de plazos, fechas de abono de tasas en subasta, etc...). Del mismo modo, piden la creación de salas de videoconferencias al no haber disponibilidad en todas las salas.

Otra de las demandas es la elevada carga de trabajo existente con la que solicitan la contratación de once funcionarios de Gestión y Tramitación Judicial para siete juzgados. También en esta línea, solicitan la efectiva implantación este año del Juzgado de lo Social número 3, aprobado el pasado 15 de noviembre, y dos órganos de nueva creación: un nuevo Juzgado de Primera Instancia número 11 y un nuevo Juzgado de lo Penal número 3.