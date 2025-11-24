Ciudadanos al desnudo Cs «aterrizó» en Salamanca de la mano del exsocialista Pachi García Salinero, tuvo su momento álgido en 2019 cuando fue decisivo en el Ayuntamiento y en la Junta. Hoy, los nombres «naranjas» se han ido. Solo permanece Fernando Castaño, que quiere relanzar el partido

Mucho ha cambiado en el tablero político desde 2006, cuando un joven desconocido para la mayoría, aparecía desnudo en los carteles electorales. El mensaje parecía claro: nada que ocultar frente a los partidos tradicionales y a los nacionalistas catalanes, el territorio donde se hizo fuerte Albert Rivera. Pero también era una estrategia de marketing para llamar la atención.

El partido naranja, como se le conoce por su color corporativo, había surgido en Cataluña de la mano de un grupo de intelectuales inquietos porque el PSC no era lo suficientemente contundente para plantar cara al nacionalismo.

Albert Boadella, Francesc de Carreras, Arcadi Espada… se habían empezado a mover a través una plataforma cívica, más bien de izquierdas, no conformes con el comportamiento de los partidos liberales ante un nacionalismo catalán creciente y cada vez más radical en sus postulados.

Albert Rivera llegó al liderazgo por casualidad, por estar en la corriente interna que ganó para convertirse en partido político y por encabezar la lista por orden alfabético, pero rápidamente eclipsó a todos los demás, a nombres más conocidos y reconocidos en ese momento.

Él era un abogado muy joven, pero con ambición política, que ya había demostrado en Salamanca sus dotes para hablar en público. En 2001, con solo 21 años, el antiguo Teatro Bretón acogió la segunda edición de la Liga Nacional de Debate Universitario que ganó un joven de la facultad de Derecho de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. Era Albert Rivera.

Salamanca fue una de las provincias en las que primero se fijó para extender su proyecto político, bastante personalista como le han achacado después muchos de los que le empujaron en sus inicios. Llegó a la ciudad en 2007 de la mano de Francisco García Salinero, un «romántico» de la política, que acababa de dejar su militancia en el PSOE por sus discrepancias «serias» con Zapatero.

Pachi García Salinero era amigo de uno de los intelectuales que había promovido el partido naranja en Cataluña Antonio Robles. Periodista y profesor de Filosofía, era de Fermoselle y habían coincidido en la militancia socialista.

García Salinero fue el primer coordinador de Ciudadanos en Salamanca. La Agrupación de Salamanca de Ciudadanos (C's) se presentó a las elecciones municipales de 2007 en el Ayuntamiento de Salamanca que, junto a Alicante, fue la única provincia con una candidatura de C's fuera de las ciudades catalanas. Encabezó la lista el empresario de hostelería José Ramón Alfonso. No consiguieron representación alguna y Pachi García Salinero abandonó el partido poco tiempo después.

Los naranjas se quedaron huérfanos en Salamanca hasta la llegada de Luis Fuentes, un antiguo y perseverante militante de Unión del Pueblo Salmantino, partido por el que fue candidato a las Cortes de Castilla y León en 2002, aunque no consiguió escaño. UPS se disolvió en 2014 para integrarse en Ciudadanos.

Luis Fuentes consiguió escaño por Salamanca en las elecciones autonómicas de 2015 y ejerció hasta 2019 como portavoz de la formación naranja y liderando un grupo de cinco procuradores. Los naranjas ya habían empezado a despuntar. Cuatro concejales en el Ayuntamiento de Salamanca encabezados por un desconocido, joven e inexperto Alejando González Bueno que fueron clave para que Alfonso Fernández Mañueco pudiera seguir como alcalde en su segundo mandato. Fueron sus mejores cifras: 18.000 votos, 78 concejales y gobiernos de coalición en varios ayuntamientos.

En diciembre de ese mismo año irrumpieron también con fuerza en el Congreso de los Diputados. Albert Rivera exhibió su fuerza con 40 diputados que eran determinantes si Rajoy quería formar Gobierno sin mayoría absoluta. En Salamanca, la marca tenía el suficiente tirón como para que saliera un desconocido paracaidista llamado Pablo Yáñez. Él se presentaba como próximo a Rivera, decía que había conocido a los podemitas Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en la Facultad de Políticas. Soñó unos meses con el escaño, porque cuando se repitieron las elecciones, en junio de 2016, lo perdió.

El siniestro personaje estuvo moviéndose en la «fontanería» de Ciudadanos. De hecho, es él a quien se le atribuye el fichaje para Ciudadanos de la que era presidenta de las Cortes de Castilla y León por el PP en 2019 y del «pucherazo» en las primarias contra Francisco Igea, que finalmente le dieron la victoria a este último y acabaron con la carrera política de Yáñez y de Clemente que, aunque haya fundado un partido nuevo, siempre tendrá la «mancha» del pucherazo.

La historia de Pablo Yáñez, «el breve», se volvió a repetir en 2019. José Antonio Mirón salió elegido en los comicios del 28 de abril y perdió el escaño cuando se repitieron las elecciones el 10 de noviembre. Era el segundo diputado por Ciudadanos en Salamanca y el segundo que tenía que abandonar su escaño en tiempo récord.

Pero los naranjas volvieron a ser decisivos en 2019 en el Ayuntamiento Salamanca, aunque el rodaje de los cuatro años anteriores facilitó el acuerdo con el PP de García Carbayo.

Más duro fue el pacto de Mañueco con Igea, encumbrado tras ganarle las primarias a Silvia Clemente y haber conseguido 12 procuradores en las Cortes, 2 de ellos por Salamanca. Sin la intervención de la dirección nacional bajo la batuta de Rivera, Igea hubiera pactado con el socialista Luis Tudanca, con el que afirman ya había habido negociaciones.

Fue el momento más dulce de Ciudadanos. A partir de ahí, empezó su declive. En las elecciones de 2002 solo Igea consiguió escaño. En las municipales de 2023 se quedaron sin representantes en Salamanca, ni en el Ayuntamiento ni en la Diputación.

A nivel nacional, la caída del partido después de la repetición electoral de 2019 fue brutal: de 57 diputados pasaron a 10 escaños en el Congreso. Rivera dimitió como presidente de Ciudadanos en noviembre de 2019, marcando el fin de una etapa en la que su figura y la del partido estaban estrechamente entrelazadas y, aunque dio el salto a Madrid otra figura reconocible del partido, Inés Arrimadas no consiguió enderezar el rumbo ni que los electores volvieran a ver a Cs como útil en el tablero político donde ya había emergido Vox.

Hace unas semanas románticos de Ciudadanos volvieron a presentarse con el afán de despertar la ilusión. De todos cuantos han pasado por la formación en casi veinte años, solo Fernando Castaño permanece con ganas de conquistar al electorado.

