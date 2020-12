Ciudadanos borra a Ricardo Ortiz de todos los órganos del Ayuntamiento de Salamanca y su concejalía desaparece

El concejal de Ciudadanos Ricardo Ortiz dejará de representar a su Grupo Municipal en tres de los órganos del Ayuntamiento de Salamanca. Una decisión adoptada por Ciudadanos, después de que el propio Ricardo Ortiz anunciara a sus compañeros su intención de abandonar el Grupo Municipal para pasar a ser un concejal no adscrito a partir del 1 de enero, según apuntan fuentes de Ciudadanos. Esta decisión fue comunicada al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, a comienzos de este mes de diciembre, como es preceptivo, así como a sus sustitutos. Ana Suárez ocupará el puesto en el patronato de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; a Juan José Sánchez en el Patronato de la Vivienda y a Fernando Castaño en el consorcio para la Gestión Integral de Residuos Sólidos de la provincia de Salamanca (GIRSA). Estos nombramientos serán ratificados en el Pleno Municipal del miércoles, día 30 de diciembre.

La concejalía de Transformación Digital, salvo sorpresa, desaparecerá como tal del organigrama del Equipo de Gobierno, mientras que sus competencias serán asumidas por el área de Régimen Interior que dirige Fernando Rodríguez, quien ya asumía funciones propias del desarrollo digital.

Ricardo Ortiz abandonó en plena pandemia su cargo como responsable de Comercio, área que pasó al también edil de Ciudadanos Juan José Sánchez. Hace unas semanas comunicó por mail su intención de abandonar el Grupo Municipal al no sentirse valorado (“Estoy pensando que ya que no se me tiene en cuenta dentro del grupo y como no aporto nada, tendré que irme”, reconoce en su escrito Ortiz a Ana Suárez), algo que también comunicó en una reunión con el resto de ediles y coordinadores. Pese a los cambios que han provocado su salida de GIRSA, la Fundación de Cultura y el Patronato de la Vivienda, Ricardo Ortiz asegura ahora que tras mantener una conversación con los “órganos del partido a nivel autonómico” le han pedido “reconducir la situación del grupo” por lo que seguirá, al menos, “hasta mitad de enero” con el objetivo de “trabajar todos por Salamanca. Yo me he comprometido a intentarlo”, aseguró ayer el edil a LA GACETA.