Cinco segundos más para la cuenta atrás: la petición de los peatones

El Día Mundial del Peatón se celebra cada 17 de agosto desde 1897, cuando se registró el primer atropello que dejó una víctima mortal en Londres. Este miércoles viandantes salmantinos dieron su opinión sobre el tiempo que les dan los semáforos para cruzar los pasos de cebra.

En general, todos pidieron un aumento de los segundos del “muñeco verde” en algunos semáforos “para que personas mayores, con problemas de movilidad y niños tengan tiempo suficiente para cruzar las calles con seguridad”.

El criterio del Ayuntamiento de Salamanca es que el tiempo de cada semáforo se establece en función de la amplitud de cada paso y el mínimo que se fija es medio metro por segundo. Sin embargo, hay pasos de cebra que cuentan con mucho tiempo para pasar, como el de la avenida de los Maristas (75 segundos) y el semáforo de Gran Vía ubicado a la altura de la rotonda de Plaza España (37 segundos). “A veces me cuesta llegar al otro extremo cuando son pasos muy largos porque tengo dificultades para caminar, pero en este de la Puerta de Zamora, con 29 segundos, no tengo mucho problema”, detalla María Jesús Sánchez.

Al contrario, en el paseo de Carmelitas los peatones tan solo cuentan con 25 segundos para cruzar la calzada a la altura de la Santísima Trinidad y de la calle Ramón y Cajal. Lo mismo ocurre en la plaza de España pese al gran número de viandantes que pasan por el cruce. “He visto a muchas personas mayores que se tienen que parar en la mediana del paso de la plaza de España y luego continuar porque en 25 segundos no les da tiempo a cruzarlo de manera completa”, asegura Raúl López.

El joven Kevin Tello opina que hay zonas donde los semáforos duran “solamente 15 segundos”. “Eso es complicado hasta para mí, así que no me quiero imaginar para los señores mayores. En cuanto al tiempo de espera, muchas veces he pulsado el botón, instalado en algunos semáforos, para que se ponga más rápido en verde y creo que no funcionan porque no noto la diferencia”, lamenta el peatón.

Muchos transeúntes reconocen que cruzan las calles en rojo “cuando no hay tráfico” o “por despiste”. “Esta misma mañana iba despistado y atravesé un paso de la avenida María Auxiliadora en rojo porque pensé que no había semáforo ya que acababa de cruzar otro que carecía de señalización. La verdad es que me asusté porque me pitó un coche”, comenta José Carmona.

Otros realizan esta acción “casi cuando se va a poner en verde para disponer de más tiempo para atravesar la calle” o “porque les desespera tener que esperar”. “Si veo que no hay coches y tengo prisa cruzo sin hacer caso a los semáforos para no perder el tiempo”, declara Tomás Abad.

Por el contrario, María del Carmen Bellota, con 86 años de edad, admite que “nunca” cruza con el semáforo en rojo porque lleva bastón y le es complicado echar a correr en el caso de que viniera un coche a última hora. “Yo siempre paso en verde, pero cuando camino con mi marido acabamos discutiendo porque él se empeña en cruzar en rojo”, lamenta María del Carmen Bellota.