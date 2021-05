Cinco conciertos en la programación de San Juan de Sahagún: La Oreja de Van Gogh y Nil Moliner, entre los destacados

La concejala de Educación, Cultura y Festejos, Mª Victoria Bermejo, ha presentado esta mañana las actividades programadas con motivo de la Festividad de San Juan de Sahagún, que se desarrollarán los días 11, 12 y 13 de junio.

“Una programación en la que destaca la presencia de compañías de teatro y grupos de música salmantinos y que se va a desarrollar en espacios seguros para poder cumplir con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias relacionadas con el coronavirus”, ha dicho la concejala.

La programación teatral se desarrollará en dos escenarios, el Liceo y el Patio Chico, y contará con la participación de tres compañías locales que ofrecerán tres estrenos absolutos.

La compañía Jes Martin´s y Miguelón estrenarán “ENTREVISTAS INSÓLITAS. Hoy: San Juan de Sahagún”, un espectáculo recomendado para todos los públicos protagonizado por el patrón de la ciudad, San Juan de Sahagún, que acude a unos de los programas más importantes de la televisión para contar detalles de su vida, sus milagros más significativos realizados en la ciudad de Salamanca y otra serie de acontecimientos de una forma amena a través de distintas situaciones cómicas de humor blanco destinado a todos los públicos. Serán los días 11 y 12, a las 19’30 horas, en el Patio Chico y la entrada es con invitación.

El sábado 12 de junio, en el Teatro Liceo, la compañía salmantina Kamaru Teatro ofrecerá el estreno absoluto de la obra de teatro “LA RED”. La RED es una organización secreta que lucha contra el ciberacoso, utilizando métodos y tecnología alternativa para detener los casos que encuentra por internet. Pero la RED también sufre ataques. Ante el acecho de un hábil hacker, la RED se ve obligada a hacer un nuevo fichaje. La llegada de este personaje supone un cambio en su estrategia y les hace mostrar sus motivaciones y debilidades en su lucha contra el ciberbullying. Las redes sociales e internet son una extensión de nuestra vida. LA RED muestra la cara menos amable de las nuevas tecnologías y de los múltiples casos de acoso que se dan en el día a día. El acoso por las redes sociales cobra una dimensión en la que no hay horarios, no hay fronteras, no hay edades y sobre todo no hay identidades.

La realidad cotidiana de los personajes se entremezcla con la urgencia de los casos de acoso que veremos a través de las pantallas de una sofisticada inteligencia artificial. El resultado es un trepidante thriller que muestra una actual problemática sobre la que la sociedad tiene que tomar conciencia.

Esta obra forma parte del programa de apoyo a la creación escénica impulsado por el Ayuntamiento de Salamanca. Las entradas para asistir a este estreno tienen un precio de 9, 12 y 15 euros.

Y por último, la compañía Teatro popular de Garrido ofrecerá el estreno absoluto de La farsa del abogado candalapuerta, otro de los proyectos seleccionados por el Consistorio dentro del programa de apoyo a la creación escénica. Será el domingo 13 en el Patio Chico, a las siete y media de la tarde, y la entrada será con invitación.

Este espectáculo está ambientado en la Salamanca medieval. Allí el abogado Candalapuerta está sin blanca, y para recobrar el favor de su esposa consigue que la viuda del Pañero le entregue género sin tener que pagarlo. Más tarde, frente al Juez, defiende a un pastorcillo que se quedaba con las ovejas de la viuda. El público asistirá entre risas y música a un mundo en el que todos persiguen su propio interés. Un espectáculo familiar basado en una farsa medieval en el que nos reencontramos con el teatro popular que se ha hecho en las plazas de Europa desde tiempos inmemoriales.