Cinco céntimos por metro cuadrado al día: la solución para las guarderías sin patio

El Ayuntamiento de Salamanca y las guarderías privadas de la ciudad que no tienen patio han llegado a un acuerdo para que utilicen espacios públicos a un precio simbólico de 5 céntimos el metro cuadrado al día. Cabe recordar que el patio es un requisito imprescindible para acreditarse y solicitar a la Junta la declaración de Centro Autorizado de Educación con el que ofrecer el próximo curso plazas gratuitas de titularidad pública para niños de 1 y 2 años.

Según el Consistorio, se le ha requerido a las guarderías que presenten una solicitud de licencia de dominio público indicando los días, horario y metros que necesitan. Además, deben comprometerse a contratar un seguro de responsabilidad civil.

Tras la reunión, las escuelas infantiles privadas reconocen que ven “más claro” su futuro respecto al requisito solicitado por la Consejería de Educación del uso exclusivo de patio.

“Gracias a la buena predisposición del Consistorio para escucharnos, muchos de nuestros centros podrán continuar con sus servicios de educación, asistencia y conciliación de la primera infancia”, añaden.

Son cinco los establecimientos de la capital que no cuentan con patio propio, condición que no se impuso el año pasado para ofrecer las plazas de titularidad pública para niños de 2 a 3 años que la Junta ofrece de forma gratuita. Al incorporarse como cláusula obligatoria en la convocatoria del próximo curso, los centros pidieron al Consistorio la posibilidad de utilizar de 9:00 a 14:00 horas los parques y zonas infantiles municipales próximas a sus instalaciones. Inicialmente se les exigió una tasa de 5.000 euros, algo que los responsables de las guarderías consideraron “abusivo”.

Si los centros no hubieran logrado su objetivo, no hubieran podido ofrecer las plazas gratuitas de 1 a 2 años de la Administración regional y habrían puesto en peligro su continuidad. “Si no cumplen el requisito, las compañeras tendrán que cerrar, los centros públicos no tendrán capacidad para cubrir la demanda y muchas mujeres irán al paro”, advirtió entonces la secretaria de la Asociación de Escuelas y Centros Infantiles Privados de Castilla y León, la salmantina Blanca Cózar.

En ciudades como Burgos las guarderías que se encuentran en esta situación deberán de pagar una tasa de 115,31 euros al año para hacer uso de los parques o espacios infantiles de titularidad municipal. También tendrán que suscribir un seguro de responsabilidad civil y otro de accidentes para que cubra tanto a los alumnos como a los docentes, así como abonar una fianza de 600 euros por daños que se pudieran causar.