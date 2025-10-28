Ciberseguridad: la urgencia empresarial del siglo XXI

Imagen exterior del centro de actividad de ciberseguridad y soluciones digitales de Evolk en Salamanca, ubicado en el Polígono El Montalvo II de Carbajosa de la Sagrada.

El aumento de los ciberataques en España ha convertido la seguridad digital en un asunto de supervivencia. Los datos más recientes señalan que el 96% de las pymes españolas ha sido atacado, con un coste medio por incidente de 52.000 euros y cerca de una semana de paralización. En casos de ransomware, seis de cada diez empresas no logran reabrir.

Detrás de estas cifras hay un patrón preocupante, muchas organizaciones creen tener su ciberseguridad bajo control cuando, en realidad, operan con brechas invisibles. En auditorías con hacking amigable, especialistas de Evolk detectan todo tipo de vulnerabilidades en las pymes como el acceso a cámaras de seguridad, manipulación de bienes de equipo por los atacantes y robo de credenciales hasta de los directivos. El problema es que las empresas han construido su ciberseguridad de forma fragmentada lo que deja muchas fisuras que los atacantes aprovecharán.

Evolk con presencia activa en más de 20 provincias españolas, está posicionado en Salamanca como el socio tecnológico de referencia de nuestras pymes. La compañía asegura que la forma de garantizar la ciberseguridad es gestionándola con soluciones integrales y específicas que bloquean toda posibilidad de entrada al sistema de la empresa.

