Choque por Plan de Igualdad: del «exceso de testosterona» a la «búsqueda de protagonismo» Los socialistas presentan 90 propuestas al documento y los populares reprochan que ya se han ejecutado o los han planteado asociaciones de mujeres

Belén Hernández Salamanca Lunes, 27 de octubre 2025, 13:53

El Plan Municipal de Igualdad ha enfrentado este lunes a los Grupos del PP y del PSOE. Ante su próximas aprobación, las concejalas socialistas María Sánchez y María García han avanzado que han presentado 90 propuestas.

A la vez, han reprochado que llevan tres años esperando y reclamando el nuevo plan, que terminó en 2022. «El nuevo plan no puede ser un mero trámite, tiene que ser una herramienta viva para dar un impulso político real a la igualdad», ha subrayado Sánchez.

Hasta ahora, según la edil, «la política de igualdad del PP ha sido ineficaz y ha estado mal planteada», en referencia al informe final del último plan encargado por el Ayuntamiento a una empresa externa.

En él, según Sánchez, se observa «una aparente contradicción entre el grado de ejecución de las acciones previstas y el limitado grado de logros conseguidos». Esto es así, según la edil, «porque varias de las acciones programadas no están bien planteadas teniendo en cuenta los recursos y necesidades de la ciudadanía».

Mientras, su compañera María García ha expuesto las líneas de las propuestas presentadas en comisión y a través del Registro. Exigen que la igualdad sea transversal y esté presente en todas las áeas.

De los presupuestos, al lenguaje inclusivo, la educación y el urbanismo y la movilidad. En este último caso los socialistas apuestan por incorporar la perspectiva de género en la planificación urbana, mejorar la iluminación de espacios públicos y en transporte urbano, así como desarrollar «de una vez por todas» el mapa del alumbrado seguro.

En cuanto a la cultura, García plantea que haya paridad en las programaciones y los jurados, que se elabore un catálogo de artistas salmantinas, equilibrar el callejero, los espacios públicos y apoyar a los clubes con presencia equilibrada de mujeres y hombres.

«Hay un exceso de testosterona excesivo en todos los planteamientos del Ayuntamiento», ha zanjado.

El Grupo Municipal ha salido al paso de las declaraciones. Lamenta que el PSOE haga propuestas al IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca que ya están en ejecución o han sido realizadas por asociaciones de mujeres.

«Como ya se informó en la Comisión de Bienestar Social al PSOE, que busca un protagonismo del que carece por méritos propios«, las medidas sobre las que se está trabajando se agrupan en varios temas: empoderamiento y promoción, para sensibilizar a la población y a los diferentes agentes sociales sobre la importancia de la participación social de las mujeres en todos los ámbitos; coeducación y cultura, para promover el avance de los valores igualitarios en todas las formas de educación; empleo y formación, para favorecer e impulsar actuaciones que mejoren la empleabilidad de las mujeres a través de la formación y la capacitación profesional; urbanismo y servicios públicos; y violencia de género, para sensibilizar a la ciudadanía en violencia de género y violencia sexual, entre las que se incluye la creación de la marca de calidad 'Establecimiento libre de violencia machista' con destino al empresariado de hostelería.